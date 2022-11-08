"ما حقيقة إسلام ديدييه دروجبا "

أحدثت صور متداولة للاعب الإيفواري ديدييه دروجبا "زوبعة" على منصات التواصل الاجتماعي وسط تداول أنباء دخوله للدين الإسلامي.

وظهر دروجبا في الصور المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي إلى جانب أحد رجال الدين المسلمين وهو يمسح على وجهه وكأنه يقرأ الدعاء وهو ما فتح الباب أمام الكثير من "التكهنات" و"الشائعات" حول تغيير دينه ودخوله الإسلام.

وبدأت هذه الشائعات في الانتشار خلال تواجد "دروجبا" في موطنه، ساحل العاج، مع الأصدقاء وعدد من الشخصيات الإسلامية، وفي اللحظة التي فتح اللاعب الشهير يديه كما يفعل المسلمون أثناء الدعاء تم التقاط مجموعة من الصور.

وبعد ساعات، انتشرت الصور بشكل سريع على منصات التواصل الاجتماعي تحت عنوان “دروجبا يُعلن إسلامه”، وكان الدكتور محمد صلاح المقيم في تكساس والذي يصف نفسه بأنه داعية إسلامي وحشد أكثر من مليون متابع على صفحته الرسمية على فيسبوك، أول من شارك هذه الأخبار.

هل أسلم ديدييه دروجبا ؟

بعد ساعات قليلة من انتشار الشائعات عبر مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي، لم يضيع ديدييه دروغبا أي وقت للرد على تلك الشائعات.

ولجأ دروجبا إلى منصة التدوين "تويتر" ليعلن أنه لم يغير دينه وأن الصور المتداولة كانت حين أظهر الاحترام لإخوانه المسلمين أثناء زيارته لهم.

وقال دروجبا في تغريدته: "القصة انتشرت سريعًا، لكني لم أغير ديانتي، كان هذا مجرد احترام لإخواني المسلمين الذين كنت أزورهم في قريتي، كانت لحظة من التآخي، الكثير من الحب والبركات للجميع".

كما نشر النجم العاجي السابق لتشيلسي وحامل لقب دوري أبطال أوروبا السابق صورًا عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام" صورًا من زيارة قام بها مؤخرًا لمدينة جيوبيروا جنوب ساحل العاج، حيث حضر فعالية اجتماعية تتعلق الوحدة والترابط بحضور وزيرة التضامن.

ما هي ديانة دروجبا؟

لم يسبق أن تحدث دروجبا بشكلٍ علني عن ديانته، إلا أن مصادر مقربة منه ذكرت أن أغلب سكان ساحل العاج يؤمنون بالدين المسيحي الكاثوليكي.

من هو دروجبا؟

هو لاعب كرة قدم معتزل من ساحل العاج وهداف منتخب بلاده وقائده السابق.

كما لعب في صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي، ونال لقب رابع هداف في تاريخ النادي، كما حصل على جائزة أفضل لاعب أفريقي خلال العام مرتين في عامي 2006 و2009.