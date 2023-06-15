ما حقيقة إصابة ملك جمال الأردن بمرض السرطان؟

البوابة - أعلن الشاب الأردني أيمن العلي، الذي يلقب نفسه بـ"ملك حمال الأردن"، إصابته بمرض السرطان وبأنه بدأ يتلقى العلاج اللازم في أحد المستشفيات المتخصصة في العاصمة الأردنية عمّان.

وكشف الشاب أيمن العلي عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" عن إصابته بالمرض من خلال نشر مجموعة من الصور وهو على سرير العلاج سائلًا من متابعيه وأصدقاءه الدعاء له بالشفاء العاجل وأن يُمنّ الله عليه بالصحة والعافية.

ونقلت مواقع إخبارية محلية في الأردن عن أصدقاء الشاب أيمن العلي، بأنه مصاب بسرطان المعدة وبدأ بتلقي العلاج الكيماوي في المستشفى وهو ما تسبب في فقدانه الوزن.

وأبدى جمهور ومتابعي الشاب أيمن تعاطفهم معه، خاصة مع التغير الملحوظ على شكله وملامح وجهه نتيجة فقدانه بعضًا من الكيلوغرامات.

ملك جمال الأردن

ملك جمال الاردن هو أحد مشاهير السوشال ميديا.

عُرف بمقاطع الفيديو الطريفة التي يشاركها مع متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي يكشف من خلالها عن عروض الزواج التي يتلقاها من قبل متابعاته ومعجباته.

وقبل عامين، أثار ملك جمال الأردن جدلًا حين قال بأنه تلقى مهرًا بقيمة 200 ألف دينار أردني من فتاة تحمل جنسية عربية.

كما أعلن العلي في وقت سابق أنه تلق عرضًا بقيمة 20 ألف دينار أردني كمهر من فتاة أردنية لقبوله بالزواج بها.