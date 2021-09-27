ما حقيقة إصابة ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبدالله بفيروس كورونا؟

أعلن الديوان الملكي الأردني ثبوت إصابة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله بفيروس كورونا المُستجد بالرغم من حصوله على اللقاح المضاد لـ"كوفيد 19".

وجاء في بيان الديوان الملكي أن الأمير حسين أجرى الفحص الروتيني المعتمد حسب التعليمات الصحية المتبعة في الديوان الملكي الهاشمي، أظهرت النتيجة مساء اليوم الاثنين إصابته بالفيروس.



وأكد البيان أن الأمير الأردني يعاني من أعراض خفيفة وهو بصحة جيدة جدًا.



ووفقًا للبروتوكول الصحي المتبع في حالة المخالطة من قبل أشخاص قد تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، سيخضع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والملكة رانيا، للحجر المنزلي الاحترازي لمدة خمسة أيام، علمًا أن نتائج فحوصاتهما التي أجريت اليوم كانت سلبية.



يذكر أن الأمير حسين كان قد تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد برفقة والده الملك الحسين وولي العهد السابق الأمير الحسن بن طلال مطلع شهر يناير الماضي.