ما حقيقة انتحار عارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي بعد نقلها الى سجن الدعارة؟

تناقلت صفحات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي نبأ محاولة انتحار عارضة الأزياء اليمنة انتصار الحمادي المُعتقلة في سجون الحوثي منذ شهر فبراير الماضي بتهمة ارتكاب "فعل مخل بالآداب" وحيازة المخدرات.

وأشار المغردون الى بيان صادر عن محامي انتصار الحمادي الذي قال أن موكلته حاولت الانتحار بعد صدور قرار بنقلها الى قسم الدعارة بسجن صنعاء المركزي.

وفي 20 فبراير، كانت عارضة الأزياء والممثلة البالغة من العمر 20 عامًا في طريقها إلى تصوير فيلم عندما أوقفت نقطة تفتيش تابعة للحوثيين سيارتها واختطفتها هي وصديقتان.

وأثارت عملية اختطاف انتصار الحمادي غضبًا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث جدد النشطاء مطالبهم بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية لجرائمهم ضد اليمنيين.

وتعمل الحمادي المولودة لأب يمني وأم إثيوبية، كعارضة أزياء منذ أربع سنوات، ومثّلت في مسلسلين تلفزيونيين يمنيين عام 2020.

وقال أفراد من عائلتها لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" إنّها المعيل الوحيد لأسرتها المكوّنة من أربعة أفراد، بمن فيهم والدها الكفيف وشقيقها الذي لديه إعاقة جسدية.

وحول محاكمتها، قالت المنظمة في بيانها إن "سلطات الحوثيين تحاكم بشكل جائر الحمادي"، مشيرة إلى أن قضيتها أحيلت في يونيو الحالي إلى المحكمة، حيث مثلت أمامها في يومي الـ6 والـ9 من شهر يونيو الماضي.

وقامت الحمادي، المولودة لأم إثيوبية، بجلسات تصوير لصالح العديد من المصممين المحليين، ثم نشرت صورًا منها على الإنترنت، وارتدت في هذه الجلسات ملابس يمنية تقليدية أو سترات جلدية، وبعض هذه الصور كانت دون غطاء على رأسها، وقد نشرت على حساباتها على "فيسبوك" و"إنستغرام" التي يتابعها بضعة آلاف من الأشخاص.