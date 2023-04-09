البوابة - في كل عام، يدعي البعض رؤيتهم ملائكة تطوف في السماء تزامنًا مع ليالي شهر رمضان المبارك، موثقين مقاطع فيديو لهالاتٍ بيضاء تظهر وتختفي بين الحين والآخر، ليجري تداول هذه المشاهد بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

آخر هذه المواقف وقعت في الأردن، حين ادعى ظهور مجموعة كبيرة من الملائكة في السماء بعدما رصد هالات بيضاء تلمع قريبًا من المكان حيث يقف وهو ما دفعه لتوثيق هذا المشهد عبر مقطع فيديو وثم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ما حقيقة ظهور ملائكة في سماء الأردن؟

ويُسمع في مقطع الفيديو شخصًا "يحلف بالله العظيم" بأن ما يراه حقيقيًا وليس مفبركًا وأن الملائكة كانت تحلق بالقرب منه.

واستقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مقطع الفيديو بانقسام كبير، بين من صدق المشهد مؤمنًا بنزول الملائكة في ليالي شهر رمضان المبارك، وبين من أبدى استغرابه الشديد لنشر مثل هذه "المزاعم" عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار عدد من المعلقين على مقطع الفيديو بأن ما رصده المصور الأردني ما كان إلا نورًا يسطع من الأعمدة المنصوبة في الشوارع العامة وليست ملائكة كما يدعي.

هل يمكن رؤية الملائكة؟

تُعد الملائكة خلقٌ من خلق الله، كما أنها معصومة عن الخطأ ومُنزهة عن أشياء مخصوصة بالبشر مثل النوم والتعب والنسل والجوع ويجُوز علَيهم الحركةُ والسّكون والموت، والتّطوّر.

يجبُ تنزيه الملائكة عن أن يَعصُوا الله ما أمرهم وعن كونهم إناثًا أو ذُكورًا، فهم ليسُوا ذكورًا على الحقيقة ولا إناثاً، وإنْ تَشَكّلُوا بصُور بني آدمَ يَظهَرُون بصُورِ الرِّجال لا غَير.

والملائكة لا يتشكّلون بأشكال النساء ولا ينامون ولا يتعبون من طاعة الله ولا يتشكّلون باشكال البهائم القبيحة كالخنازير والقردة والحيات والعقارب ونحو ذلك ولا يأكلون ولا يشربون وخلقهم الله من نور ولهم وظائف فى الدنيا وفى الآخرة وليس فيهم أنبياء.