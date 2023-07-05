وفاة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بنوبة قلبية.. خبر يجتاح السوشال ميديا

انتشرت شائعات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلّق بوفاة الرئيس الأمريكي الحالي "جو بايدن" بشكل مفاجىء وصادم، بين الجمهور.

حقيقة وفاة الرئيس الأمريكي جو بايدن



تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبار غير مؤكّدة حول وفاة الرئيس الأمريكي جو بايدن في يوم 2 يوليو الماضي أي قبل ثلاثة أيام من الآن.



وبحسب الأخبار المتداولة تحاول الولايات المتحدة الأمريكية المحافظة على سريّة الموضوع وعدم الاعلان عنه حتى يصبح الأمر جاهز لتولّي النائبة "كامالا هاريس" السلطة بدلاً عنه.



وانتشر مقطع فيديو بين المتابعين يحتوي على رجلين يحملان جثّة يزعمان أنها لجو بايدن حيث أكّد الكثير من الاشخاص بأن الرئيس الأمريكي توفي عن عمر يناهز 80 عامًا وذلك بسبب نوبة قلبية مفاجأة قبل ثلاثة ايام.

يُفترض أن بايدن مات بنوبة قلبية يوم السبت 1 يوليو 2023

ريثما تتولى كامالا هاريس منصبه.

وقيل لوسائل الإعلام أن تلتزم الصمت.

لننتظر وعند جهينة الخبر اليقين 😉 https://t.co/b5fckWXiJU pic.twitter.com/NKRyzWpWzR — T I M A 🦅 (@Tima_Yu) July 3, 2023

ردّ فعل الجمهور على وفاة الرئيس الأمريكي



انتقل المتابعون الى مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن وفاة بايدن فمنهم من قال: "لقد سمعت بأن جو بايدن قد مات في نوبة قلبية مفاجئة ولست متأكداً ما اذا كان هذا الأمر صحيح أم لا".



بينما ادّعى البعض الآخر بأنه تم رؤية بادين للمرة الأخيرة علناً في 30 يونيو على متن الطائرة للاحتفال برابع من يوليو في كامب ديفيد في ماريلاند وأن هذه الأخبار مجرد شائعات.

