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إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا بفيروس كورونا

منشور 30 تمّوز / يوليو 2022 - 09:19
جو بايدن اصيب بكورونا مجددا
جو بايدن اصيب بكورونا مجددا

بعد نحو 48 ساعة من الاعلان عن تعافيه من فايروس ورنا، اعلن البيت الابيض ان الرئيس الاميركي جو بايدن قد اصيب بكورونا مجددا، وأنه سيخضع للحجر الصحي.

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وقال الطبيب الرئاسي الأمريكي كيفين أوكونور إن "نتيجة اختبار فيروس كورونا لبايدن جاءت إيجابية، ما يرجح عودة نشاط فيروس كورونا في جسمه، وهذا الأمر قد تمت ملاحظته لدى نسبة صغيرة من المرضى الذين عولجوا بباكسلوفيد".

وأضاف أن بايدن لم يشهد "عودة ظهور الأعراض، ولا يزال يشعر بأنه على ما يرام" ولذلك لن يستأنف العلاج.

وتابع أن "اختبار الرئيس كان سلبيا مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء وصباح الخميس، وصباح الجمعة إلا أنه جاء إيجابيا صباح السبت، وأنه سيخضع للحجر الصحي".

 

كلمات دالة:بايدنكوروناالبيت الابيض

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