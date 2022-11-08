ما حقيقة وفاة السنابي السعودي ابراهيم السويلم ؟

أثار نبأ تدهور الحالة الصحية لمشهور سناب شات السعودي ابراهيم السويلم موجة حزن على منصات التواصل الاجتماعي في السعودية ليتصدر اسمه قائمة الأكثر تغريدًا على "تويتر".

وبتعليقاتٍ تعبر عن حزنهم الشديد، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو للشاب ابراهيم مرفقة بعبارات الدعاء والتوسل إلى الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل.

وذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن ابراهيم يرقد على سرير الشفاء في أحد مستشفيات العاصمة السعودية الرياض، فيما توجه العديد من مشاهير السوشال ميديا لزيارته من أجل الاطمئنان عليه.

مرض ابراهيم السويلم

وتسائل النشطاء عن طبيعة مرض ابراهيم وسبب تدهور حالته الصحية في الآونة الأخيرة حتى استدعى الأمر دخوله للمستشفى.

وذكر عدد من المغردين أن ابراهيم كان قد أعلن سابقًا إصابته بمرض السرطان وذلك تزامنًا مع بدء رحلة علاجه الكيماوي.

ونشر ابراهيم شهر أكتوبر الماضي مقطع فيديو عبر حسابه "سناب شات" أعلن إصابته بـ12 ورمًا سرطانيًا وبأنه سيبدأ رحلة العلاج الكيماوي.

وأكد ابراهيم حينها أنه "لا يخشى الموت" وأن " الابتلاء نعمة للمؤمن من الله تعالى"، مشيرًا إلى أنه قرر التعامل مع "رحلة العلاج" وكأنه "تجربة سفر مشوقة".

وأشار ابراهيم إلى أنه سيعمل على تثقيف الآخرين "الكيماوي الأحمر" الذي يتبعه الأطباء من أجل علاجه من مرض السرطان.

حقيقة وفاة إبراهيم السويلم

لا صحة للأنباء المتداولة حول وفاة ابراهيم السويلم، مشهور سناب شات.

من هو إبراهيم السويلم