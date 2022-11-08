ما سبب وفاة اللاعب الأردني عادل عطاري ؟

ودّعت الأوساط الرياضية الأردنية لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد ونادي كفرنجة عادل عطاري الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، 8 نوفمبر 2022.

وأصدر الاتحاد الأردني لكرة اليد بيانًا رسميًا أعلن فيه نبأ وفاة اللاعب عادل عطاري وتعليق جميع نشاطات كرة اليد في الأردن لمدة 3 أيام وذلك حدادًا على وفاة اللاعب الراحل.

سبب وفاة عادل عطاري

وكشف الاتحاد الأردني لكرة اليد في بيانه تفاصيل اللحظات الأخيرة التي عاشها اللاعب الراحل عادل والسبب الذي أدى إلى وفاته.

وقال الاتحاد في بيانه أن اللاعب عادل تعرض لأزمة قلبية حادة أثناء مشاركته في مباراة نادي كفرنجة أمام نادي السلط ضمن بطولة كأس الأردن، والتي أقيمت ليلة أمس الاثنين في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.

وأضاف البيان أن الأزمة القلبية التي أصابت اللاعب عادل تسببت في توقف قلبه مرتين قبل أن يتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة ومن ثم نقله إلى المستشفى بواسطة فرق الدفاع المدني الأردني.

وفي صباح اليوم الثلاثاء، أعلنت الكوادر الطبية وفاة اللاعب عادل نتيجة إصابته بأزمة قلبية حادة عن عمر يناهز الـ36 عامًا.

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن اللاعب الراحل عادل، سائلين الله أن يتغمد روحه الجنة.

لحظة سقوط عادل عطاري

إنتقل إلى رحمة الله لاعب المنتخب ونادي كفرنجة لكرة اليد "عادل عطاري" بعد أن تعرض إلى أزمة قلبية في الملعب 💔 pic.twitter.com/3brbfc9u4n — L A I T H (@Laith_ziod) November 8, 2022

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مقطع فيديو يوثق اللحظة التي تعرض فيها اللاعب عادل للأزمة القلبية وسقوطه أرضًا قبل أن يتدخل المسعفين من الفريقين لإنعاش قلبية.

وذكر رئيس نادي كفرنجة عماد فريحات أن المسعفين الذين تواجدوا داخل الملعب نجحوا في إنعاش قلب اللاعب عادل، إلا أن قلبه توقف مرة أخرى عند وصوله للمستشفى حيث أجريت له عملية عاجلة قبل أن تعلن وفاته في صباح اليوم التالي.

كم عم عادل عطاري

ذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن أن اللاعب الراحل عادل كان يبلغ من العمر 36 عامًا.