ما سبب وفاة المصارع الشهير براي وايت عن 36 عامًا؟

البوابة - أعلنت مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية - WWE وفاة المصارع الشهير ويندهام روتوندا، المعروف باسم براي وايت، الخميس 24 أغسطس، عن عمر يناهز الـ36 عامًا.

وقال كبير مسؤولي المحتوى في WWE، المصارع الأميركي بول مايكل ليفاسك المعروف بـ"تربل إتش – Triple H"، في منشور صادم على موقع إكس، المعروف سابقًا باسم تويتر، جاء فيه: "تلقيت للتو مكالمة هاتفية من عضو قاعة مشاهير WWE مايك روتوندا الذي أبلغنا بالأخبار المأساوية التي تفيد بوفاة عضو عائلة WWE مدى الحياة ويندهام روتوندا - المعروف أيضًا باسم براي وايت - بشكل غير متوقع في وقت سابق من اليوم (الخميس) قلوبنا مع عائلته ونطلب من الجميع احترام خصوصيتهم في هذا الوقت”.

ولم يكشف المصارع ليفاسك أي تفاصيل حول سبب وفاة براي وايت، إلا أن تقارير سابقة كانت قد تحدثت مطلع العام الحالي عن إصابة المصارع الراحل بمرض عضال تسبب في إبعاده عن حلبة المصارعة لأشهر عدة.

ولم يتمكن وايت من المشاركة في عروض في ريسلمانيا 39 للمصارعة المحترفة من فئة الدفع مقابل المشاهدة في الفترة 1 أبريل 2023 – 2 أبريل 2023، وتمت إزالة صوره من الإعلانات الرسمية قبل انطلاق الحدث على الرغم من كونه في خضم نزاع رفيع المستوى مع بوبي لاشلي.

وعلى الرغم من غياب وايت عن حلبة المصارعة استمر لأشهر عدة، إلا أنه كان من المتوقع عودته في 19 أغسطس الجاري، إلا أنه توفي في 24 أغسطس.

ونعى نجوم WWE وأساطير المصارعة النجم الكبير بتأبين مؤثر عبر حساباتهم الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، ومنهم:

المصارع Top Dolla، الذي غرد قائلًا: لا أستطيع أن أصدق هذا… براي وايت كان السبب وراء مجيئي إلى عروض راسلمينيا - WrestleMania للمصارعة في نيو أورليانز، العمل معه في مونتريال وأشعر أن رد فعل الجمهور هو أحد أعظم ذكرياتي في الحياة. لقد فقد العالم فنانًا حقيقيًا ورجلًا صالحًا وأبًا عظيمًا.

كما نشر ذا روك على X، "أنا حزين جدًا بسبب أخبار وفاة براي وايت. كنت دائمًا أكن احترامًا وحبًا هائلين له ولعائلة روتوندا. أحببت حضوره، وعروضه الترويجية، كان شخصية فريدة جدًا ورائعة ونادرة، من الصعب خلقها في عالم مصارعة المحترفين المجنون لدينا".

كما كتبت ليكسي كابريرا، التي لعبت دور Alexa Bliss في WWE لفترة من الوقت مع The Fiend على الشاشة، "أنا في حالة صدمة. قلبي مكسور للغاية وأعجز عن الكلام. ما يمكنني قوله هو يا له من إنسان رائع ويندهام، هو صديق رائع ولطيف، أحد أكثر العقول إبداعًا التي سارت على هذه الأرض على الإطلاق. ويندهام، لقد جلبت الكثير من الفرح والسعادة لكل من حولك، سيستغرق الأمر بعض الوقت لمعالجة هذا الأمر”.

من هو براي وايت

ينحدر ويندهام روتوندا، المعروف باسم براي وايت من عائلة مصارعة تضم والده مايك روتوندا، الذي حقق شهرة مع WWE في التسعينيات، فيما كان جده هو المصارع الشهير بلاك جاك موليجان، واثنين من أعمامه - باري وكيندال ويندهام انضما أيضًا إلى عالم المصارعة وشاركا في العديد من العروض.

كما دخل شقيق براي وايت الأصغر، تايلور روتوندا، عالم المصارعة ويُعد مصارع محترف معروف باسم بو دالاس.

في عام 2013، بدأت شهرة براي وايت بالانطلاق في عالم المصارعة وشارك في العديد من عروض الدرجة الأولى في WWE وكان دخوله ساحرًا بقدر ما كان مؤلمًا – في الظلام، حيث كان وايت يحمل فانوسًا، محاطًا بأتباعه، بينما كانوا يسيرون ببطء نحو الحلبة.

تطورت عروض وايت إلى شخصية أكثر شرًا تُعرف باسم الشرير، الذي كان يرتدي قناعًا شيطانيًا ويهاجم النجوم بشكل غير متوقع.