ما علاقة لغز دوران الأغنام بزلزال تركيا المميت؟

البوابة - ردد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم صدى أنباء ربطت بين الزلزال المميت الذي هز تركيا وسوريا في 6 فبراير وظاهرة دوران الأغنام حول نفسها في عدة دول حول العالم قبل أشهر.

ورغم محاولة الخبراء والمختصين تقديم تفسير "علمي" و"منطقي" لظاهرة دوران الأغنام حول نفسها في الصين والأردن، إلا أن كثيرين فسروها على أنها دليل على اقتراب وقوع "كوارث طبيعية" ستتسبب في وقوع خسائر في الأرواح وتدمير في الممتلكات وستؤثر بشكلٍ كبير على الاقتصاد العالمي والحياة الاجتماعية.

✴️تأمل✴️ هل كانت ظاهرة دوران الاغنام قبل أكثر من شهرين في بعض الدول تنبؤ عن كارثة الزلازل والله اعلم بذلك. وأسأل الله العلي القدير أن يرفع من هم بتحت الانقاض ويشفي جراحهم ويرحم موتاهم #زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/LpwrpgP3Wo — Mohamed Ebro (@MohamedEbro) February 7, 2023

فيما ابتعد آخرون عن ذلك، ووصل بهم الأمر إلى تفسير ظاهرة الخراف التي تدور حول نفسها ووصل بهم الأمر إلى ربطها باقتراب "يوم القيامة".

ومع زلزال سوريا وتركيا المميت، ادعى مغردون أنه مرتبط بشكلٍ وثيق بحادثة دوران الأغنام حول نفسها قبل أشهر، وأن الأغنام كانت تحاول أن تنبهنا لأمر ما سيصيب العالم قريبًا.

دوران الأغنام

وفي 4 نوفمبر 2022، رصد أحد المزارعين في منطقة منغوليا شمالي الصين مجموعة من الأغنام تقوم بالدوران حول نفسها بطريقة مريبة وقام بتصوير المشهد ونشره عبر منصات التواصل الاجتماعي للحصول على تفسير علمي لهذه الظاهرة التي وصفت بـ"المريبة".

وبعد أقل من شهر، رصد أحد المزارعين في محافظة الكرك جنوبي الأردن مشهدًا مماثلًا، حين تجمعت أغنامه وبدأت بالدوران حول نفسها، لتردّ وزارة الزراعة الأردنية حينئذ ببيان رسمي قالت فيه أن فريقًا فنيًا أجرى كشفًا على الأغنام ولم يظهر وجود أي أمراض.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "دوران الأغنام" ناجم عن "سلوك أمومة" لأغنام تبحث عن مواليدها في الحظيرة.

كما علقت دائرة الإفتاء الأردنية بشأن لغز دوران الأغنام وقالت بأنها ستجتمع لدراسة الظاهرة، والبحث عن كافة الأحاديث النبوية التي تشير إلى علامات الساعة واقترابها.

أما مربي الأغنام (الرعاة) فقد كان لهم قولًا مختلفًا بهذا الشأن، إذ رأى بعضهم أن ما حدث لأغنام الكرك دليل على إصابتها بالمرض، بينما قال آخرون إنه سلوك اعتيادي تقوم به في بعض الحالات التي تتعلّق بمرعاها.