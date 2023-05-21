البوابة - تصدرت عبارة الرواق السعودي قائمة الأكثر تفاعلًا على منصات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية مع إعلان هيئة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إطلاق هذا المسمى على مبنى مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام.

وتداول عدد من المواقع الإخبارية والمنصات السعودية الموثّقة على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم الأحد، 21 مايو 2023، للإعلان عن تفاصيل الموافقة على إطلاق تسمية الرواق السعودي على مبنى مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام.

ما هو الرواق السعودي

كشف الدكتور السديس الكثير من كافة التفاصيل المتعلقة بـ الرواق السعودي والتي جاءت على النحو التالي:

جاء تصميمه بأمر الملك المؤسس عبدالعزيز طيب الله ثراه لاستيعاب أعداد الحجاج المتزايدة.

بدأ العمل عليه في عهد الملك سعود عام 1375هـ/1955م.

استمر بناءه في عهد الملك سعود والملك فيصل والملك خالد.

استكمل تطويره في عهد الملك فهد والملك عبدالله، وحتى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز.

يعد استكمالا لعقد الرواق العباسي، وذلك حين رأى الملك عبدالعزيز الحاجة لبناء رواق جديد لاستيعاب المزيد من أعداد المعتمرين والحجاج التي تزايدت أعدادهم.

تفاصيل الرواق السعودي