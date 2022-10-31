ما هو سبب وفاة الإعلامية السودانية هديل المشرف ؟

تصدر اسم الإعلامية وخبيرة التجميل السودانية هديل المشرف قائمة الأكثر تداولًا على منصات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي بعد إعلان وفاتها في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة يوم أمس الأحد.

ونعت أوساط إعلامية وفنية سودانية وعربية الراحلة هديل المشرف عبر حسابتهم على منصات التواصل الاجتماعي مستذكرين بصمتها في عالم الإعلام من بينهم الفنانة السودانية مفاز بشرى والشاعرة والإعلامية داليا الياس.

كما نعى مغردون وناشطون على منصات التواصل الاجتماعي الراحلة هديل سائلين الله أن يرحمها ويتغمد روحها الجنة وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

سبب وفاة هديل المشرف

تناقلت وسائل إعلام سودانية أنباء حول أسباب تدهور صحة الإعلامية الراحلة هديل والتي أدت إلى وفاتها داخل مستشفيات القاهرة.

وذكرت وسائل الإعلام أن هديل تعرضت لمضاعفات حادة بسبب التخدير الكامل لإجراء عملية جراحية؛ الأمر الذي تسبب في إصابتها بجلطة في الرئة أدخلتها العناية المشددة لمدة 12 يومًا قبل أن يتم إعلان وفاتها يوم أمس الأحد، 30 أكتوبر 2022.

ولم تذكر وسائل الإعلام طبيعة العملية الجراحية التي خضعت لها هديل قبل تدهور حالتها الصحية.

من هي هديل المشرف

إعلامية وخبيرة تجميل من السودان.

دخلت عالم الشهرة من خلال وصفات تجميلية لعلاج تساقط الشعر والأمراض المرتبطة بفروة الرأس وكل ما يتعلق بجمال المرأة قبل أن تفتتح مركزًا تجميلًا يحمل اسمها في العاصمة الخرطوم.

كما اقتحمت هديل عالم الإعلام عبر فضائية النيل الأزرق مطلع العام 2010 حين قدمت برنامج مع “هديل أحلى” الذي يختص في عالم الجمال قبل أن تنتقل إلى فضائية “قوون”.