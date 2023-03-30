ما هو مفرد قطايف

البوابة - ترتبط القطايف ارتباطًا وثيقًا بشهر رمضان المبارك، فخلال هذا الشهر الفضيل تبدأ المخابز في صنع الخليط لإعداد هذا الحلى اللذيذ فيما تجذب رائحتها الشهية الكثيرين الذين يصطفون طويلًا لشراءها.

وفي منطقة الشرق الأوسط، تُعد القطايف "المكافأة المجزية" التي ينالها الصائم في نهاية صومه، خاصة إذا تم إعدادها بطريقة احترافية مقرمشة ومن ثم تغميسها في القطر المعقود وترش عليها المكسرات الشهيّة.

ويحرص المسلمون في العالم العربي على إعداد هذا الطبق الرمضاني بطريقة شهية ومشاركة صوره عبر حسابتهم الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع أحدهم لطرح تساؤل عن مفرد كلمة قطايف.

ما هو مفرد كلمة قطايف

قبل الإجابة عن السؤال المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي حول مفرد كلمة قطايف اقتضى التنويه إلى أن الكلمة الفصحى للحلى الرمضاني هي "قطائف" وليس "قطايف".

قطائفُ: جمع قَطيفة مفردها قطيفة وهي رقائق من العجين يجري إعدادها بطريقة مقوسة كالهلال ويتم حشوها بالمكسرات أو القشدة ومن ثم تقلى بالزيت أو بالسمن وتحلى بالسكر المعقود.

ما هو مفرد كلمة قطايف

شهدت منصات التواصل الاجتماعي منذ بداية رمضان إجابات "طريفة" و"مضحكة" على هذا الاستفسار الظريف، والتي رصدناها معكم في هذا التقرير.

ولم يكتفِ المغردين بطرح هذا التساؤل المضحك، بل طرحوا سؤالًا أكثر طرافة أل وهو: ما هو جمع كنافة؟ هل تعرفون الإجابة؟

طريقة تحضير القطايف في المنزل

وبهذه المناسبة، نعرض لكم في السطور التالية طريقة تحضير القطايف في المنزل:

لتحضير القَطِر:

2 كوب سكر

1 كوب ماء

1 ملعقة من عصير الليمون الطازج ، حوالي 1 ملعقة صغيرة

لتحضير خليط القطايف:

2 كوب دقيق لجميع الأغراض

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة حليب مجفف

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1/8 ملعقة صغيرة ملح

1 3/4 كوب ماء دافئ

لتحضير الحشو:

1/3 كوب بندق مقشر، مفروم خشن

1/3 كوب صنوبر، مُحمص قليلاً على مقلاة جافة

1/3 كوب من الزبيب

1 1/2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة طرية

زيت للقلي

طريقة التحضير

لتحضير القطر - يمكن تحضيره حتى أسبوع مقدمًا

في قدر امزجي السكر والماء وعصر عصير الليمون معًا

ضعي القدر على الموقد على نار عالية

بمجرد أن يغلي المزيج خففي الحرارة على الفور إلى درجة حرارة متوسطة منخفضة واتركيه يطهو لمدة 10 دقائق

لتحضير عجيبنة القطايف

في وعاء كبير، اخفقي الدقيق والسكر والحليب البودرة والخميرة والبيكنج بودر والملح.

اسكبي الماء الدافئ إلى الخليط تدريجيًا مع الخفق بعد كل إضافة، حتى تمتزج جيدًا وتتكون عجينة قابلة للسكب.

غطي الوعاء بغلاف بلاستيكي واتركيه يرتاح لمدة 45 دقيقة إلى ساعة واحدة.

سخني المقلاة على نار متوسطة حتى تصبح ساخنة، ثم ضعي كمية قليلة من الزيت على المقلاة.

استخدمي مغرفة صغيرة وضعي كمية معقولة من الخليط في الزيت.

اتركيها تطهو برفق على جانب واحد، دون التقليب على الجانب الآخر.

اتركه ينضج لفترة أطول حتى يصبح السطح القاع بنيًا ذهبيًا فاتحًا ثم اخرجيها وغطيها بغلاف بلاستيكي حتى تصبح جاهزة للاستخدام حتى لا تجف.

احشي القطائف بالمكسرات المفضلة لديك أو بالقشدة أو الجبنة.

قلي القطائف