متحرش المدينة في قبضة الأمن السعودي.. تعرفوا على تفاصيل الحادثة!

تصدر هاشتاغ متحرش المدينة قائمة الأكثر تداولًا في موقع تويتر في الساعات الماضية، وعن القصة التي وراء إطلاق هذا الهاشتاغ وسببه فتدور حول قيام إحدى الفتيات بالسعودية بنشر قصة تعرضها للتحرش مع فيديو يوثق الحادثة.

وفي التفاصيل قامت الفتاة بإيقاف سيارة من أجل إيصالها إلى مكان محدد، وكشفت الفتاة أن السيارة لا تعود لأي تطبيقات أوبر أو كريم، وخلال تواجدها في السيارة حاول السائق التحرش بها عن طريق لمس جسدها، لتبدأ الفتاة بالبكاء والتوسل للسائق من أجل تركها وهو ما فعله بعد فترة، وبعد نزول الفتاة من السيارة قامت بتصوير رقمها بالإضافة إلى ما وثقته داخل السيارة.

ابشركم جابوه وهو شاب عمره 29 عام ، ولكن .!!؟



هذه العينات لابد من التشهير بها ، وفرض عليها عقوبات صارمه وفوريه ، البنت مسكينه بتجيها ازمه نفسيه تستمر معها فتره طويله واحتمال باقي عمرها بسبب واحد حيوان مثل هالشخص ..



#متحرش_المدينه pic.twitter.com/wpNOv9YMlH — محمد الدوكه (@GGXQ7) January 3, 2020

وبعد انتشار الحادثة اطلق عدد كبير هاشتاغ متحرش المدينة وتضاربت التعليقات داخله، إذ طالب الكثيرون بالقبض على المتحرش ومعاقبته أشد عقوبة، فيما رأى الكثيرون أن الفتاة أخطأت بركوبها داخل سيارة شخص غريب بعيدًا عن تطبيقات التكسي المعروفة وأنها تتحمل جزء من المسؤولية.

هذا وكشفت بعض الأخبار أن السلطات تمكنت من القبض على متحرش المدينة والذي يبلغ من العمر 29 عامًا وستتم معاقبته بسبب التحرش.

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