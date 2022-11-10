متحول جنسي يفوز بلقب ملكة جمال أمريكا .. والجمهور مصدوم!

أثار مراهق من ولاية نيو إنغلاند الأمريكية صدمة مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلان نبأ تتويجه بلقب "ملكة جمال ديري الكبرى 2023" كأول ذكر متحول جنسي يفوز بمسابقة ملكة جمال.

وفازت المتحولة "بريان نغوين"، البالغة من العمر 19 عامًا، بالمسابقة التي أقيمت الأحد لتصبح "ملكة جمال" بلدة ديري (نيوهامشير) والتي تمنح الفائزة تاجًا ولقبًا ومنحة دراسية من قبل برنامج Miss Greater Derry.

وخلال 100 عام من تاريخ مسابقة ملكة جمال أمريكا، أصبحت "بريان نغوين" رسميًا أول متحولة جنسيًا تنال لقب في منظمة ملكة جمال أمريكا.

وبعد حصولها على اللقب، قالت "بريان" للصحفيين: "لا أملك الكلمات التي يمكن أن تصف ما أشعر به، لقد حصلت على فرصة لخدمة مجتمعي وتمثيله للمرة الأولى في مسابقة ملكة جمال نيو هامبشاير".

وتابعت: "يشرفني أن أتوج بلقب ملكة الجمال، وكذلك يسعدني أن أريكم كل ما في جعبتي من مفاجآت، ستكون هذه سنة رائعة بالنسبة لي".

صدمة على تويتر

وفي العالم العربي، أحدثت الصور المتداولة لتتويج متحول جنسي ذكر بلقب "ملكة جمال" جدلًا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

واعتبر الكثير من المغردين على موقع "تويتر" أن مشهد تتويج "ذكر" بلقب "ملكة الجمال" شكّل صدمة بالنسبة لهم خاصة مع الاختلاف "الكبير والواضح" في بنيته الجسدية التي باتت لا تتناسب مع تحوله.

كما اعتبر أحد المغردين أن مشاركة "ذكر سابق" في مسابقة ملكة جمال للفتيات أمر غير عادل حتى وإن نجح في نيل اللقب.

ملكة جمال ديري الكبرى 2023

يذكر أن برنامج Miss Greater Derry للمنح الدراسية، الذي تأسس في عام 1986، يقدم منحًا دراسية للشابات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 17 و 24 عامًا ويعشن في منطقة ديري الكبرى تقديرًا لإنجازاتهن البارزة في الكفاءة الدراسية والموهبة والشخصية وخدمة المجتمع"، وذلك وفقًا للموقع الرسمي على الإنترنت.

وتعد مسابقة ملكة جمال ديري 2022 حدثًا تمهيديًا لمسابقة ملكة جمال نيو هامبشاير التي تقود في النهاية إلى مسابقة ملكة جمال أمريكا.

وفي الوقت الذي احتفل البعض على وسائل التواصل الاجتماعي بفوز "بريان نغوين"، انتقد آخرون على الإنترنت بشدة المنافسة على "سحب" منحة دراسية مخصصة "لامرأة شابة".

وقال أحد النقاد على تويتر: "لو كانت هذه امرأة ما كانت لتتجاوز المراحل الأولية من المسابقة".

وكانت محكمة فيدرالية قد قضت مؤخرًا بأنه لا يمكن إجبار مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية على تضمين المتنافسين المتحولين جنسيًا بعد أن رفعت إحدى المشتركات دعوى قضائية تدعي تعرضها للتمييز.