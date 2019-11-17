متظاهر عراقي يواجه قنبلة غاز مسيل للدموع بـ"ضربة مقصية" على طريقة نجوم كرة القدم

شهدت الاحتجاجات التي انطلقت منذ نحو شهرين في عدة مدن وقرى عراقية الداعية لإسقاط النظام وإستقالة الحكومة بعد أن ضاق ذرعًا بالأزمات الإقتصادية المتتالية، الكثير من المواقف البطولية التي سطرها شباب عراقيون وتداولتها وكالات أنباء عالمية.

آخر هذه المواقف البطولة مقطع فيديو تداولها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شابين وهما يلاعبان قنبلة غاز مسيل للدموع، على طريقة لاعبي كرة القدم.

ويظهر المقطع الذي سجل خلال الاحتجاجات أحد الشابين وهو ينفذ "ضربة مقصية" مستخدمًا قنبلة الغاز، فيما حاول ملاعبه صد "التسديدة الناجحة" مستخدمًا قدمه.

ولاقى الفيديو رواجًا واسعًا بين المغردين العراقيين الذين أضافوا عليه مقاطع صوتية لمعلقي مباريات كرة القدم لإضفاء شيء من الفكاهة.

يذكر أن نحو أربعين شخصا أصيبوا أول أمس، إثر استخدام قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع في ساحة الخلاني بالعاصمة بغداد.

​

أما "الضربة المقصية" فهي تسمى باللغة الإنجليزية scissors kick وتُعرف أيضًا باسم "ضربة الدراجة" وهي خطوة جسدية في كرة القدم عن طريق رمي الجسم في الهواء وجعل حركة القص مع الساقين من أجل الحصول على ساق واحدة أمام الآخر دون يستريح على أرض.

لمزيد من اختيار المحرر:

الثورة العراقية تعود من جديد.. وبائعة المناديل البكماء أولى أيقوناتها