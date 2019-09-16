مجهول يقص "عبارة التوحيد" من العلم السعودي.. ما علاقة ولي العهد؟

تداول روّاد مواقع التواصل مقطع فيديو لرجل مجهول وهو يقوم بإزالة عبارة التوحيد" من العلم السعودي مبررًا فعلته بأن ما يجري في بلاده "يسيء" لهذه العبارة.

وأظهر المقطع المتداول شخص تعمد إخفاء وجهه مكتفيًا بتوجيه حديثه للمستمعين من وراء عدسة الكاميرا.

سبحان الله

الذي جعل فئه كبيره تكره نظام آل سعود

بسبب سياساتهم وحماقاتهم وتأمرهم على

المسلمين..!! pic.twitter.com/5adar2fFqF — بوغانم (@hassanalishaq73) September 15, 2019

ويُسمع في الفيدو الرجل وهو يقول بأن ما تشهده المملكة العربية السعودية من حفلات ومهرجانات وتصرفات لا تليق بعبارة "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، وبأن الانتفاح الذي تشهده السعودية انطلاقًا من رؤية ولي العهد السعودي "تدنس" هذه العبارة".

وبعدهاقام الرجل بقص عبارة التوحيد من العلم، داعًا السعوديين لمثل فعله لإيصال الرسالة للسلطات.

وكعادتهم، انقسم نشطاء "تويتر" بين مؤيد ومعارض لتصرف الرجل المجهول.

وتشهد السعودية مؤخرًا نشاطًا فنيًا مكثفًا عبر استقدام مشاهير عالميين، بعد أن أنشأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "هيئة الترفيه"، وقلص من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العام الماضي، ورفع القيود عن إقامة الحفلات.

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