اغتصاب فتاة في بيروت ودعوات للحذر

البوابة - بدأت الأجهزة الأمنية في لبنان التحقيق في جريمة اغتصاب مروّعة تعرضت لها فتاة عشرينية في منطقة/محلة البيال بالقرب من وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

وتداول نشطاء في منصات التواصل الاجتماعي تفاصيل تتعلق بالواقعة حين اعتدى أحد الوحوش جنسيًا على الفتاة مساء يوم الثلاثاء الماضي الأمر الذي أسفر عن دخولها للمستشفى بعد تعرضها لصدمة عصبية.

اغتصاب فتاة في بيروت

وحرص النشطاء في لبنان على البحث عن أي معلومة قد تساعد الأجهزة الأمنية في القبض على المعتدي تمهديًا لمحاسبته على جريمته الشنعاء.

ومن جملة التفاصيل المتعلقة بالواقعة، ذكر أحد النشطاء بأن جريمة الاغتصاب كانت قرابة الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء وتحديدًا في النقطة القريبة من "كيدز موندو".

وأشار مغردون إلى خطورة البقاء في منطقة/محلة البيال لوقتٍ متأخر من اليوم خاصة مع انقطاع الكهرباء في العديد من النقاط وهو ما يتطلب من الجميع إخلاء المكان قبل حلول المساء.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان من قوى الأمن وبلدية بيروت بدء التحقيق في القضية، واتخاذ إجراءات في المكان الذي يُعد متنفسًا للراغبين بممارسة الرياضة.

ما علاقة جمعية بيروت ماراتون

أشار أحد المعلقين على الحادثة إلى أن الحادثة وقعت لإحدى مناسبات جمعية "بيروت ماراتون" الأمر الذي دفعها للخروج في بيان رسمي من أجل كشف الحقيقة.

وجاء في بيان جمعية بيروت ماراتون أن الشابة التي تعرضت للاغتصاب ليست من فريقها لكنها أهابت بجميع أعضائها عدم البقاء لوقت متأخر في المكان من أجل الخضوع لتمارين رياضية.

وتاليًا النسخة العربية من البيان: "في ضوء الأخبار المروعة المتداولة حول الهجوم الذي وقع في بيروت، نشعر نحن، جمعية بيروت ماراتون ومنظميها، بالرعب والذهول من الهجوم المروّع على الشابة اليافعة".

وتابع البيان: "نأمل أن تأخذ الحكومة هذه الأعمال اللاإنسانية على محمل الجد وأن تتحقق العدالة، لذا سنعقد اجتماعًا لمجلس الإدارة والفريق لمناقشة المزيد حول كيفية حماية مجتمعاتنا من خلال تدابير تدريبية جديدة للتوعية، ونأمل في مساعدة أي شخص يتعرض لضغوط في مدينتنا الحبيبة".

وأردفت الجمعية في بيانها: "نصلي من أجل الضحية ونتمنى لها الشفاء العاجل".

وأضافت: "كما نذكر الجميع بأنه يجب توفير السرية للناجين من الاغتصاب و/ أو الجرائم الجنسية، وينبغي بذل كل جهد لضمان الحفاظ على سرية هويتهم، لذا نرجو منك عدم نشر صور إخبارية كاذبة، إن وجدت، أو أسماء واحترام خصوصية الضحية".