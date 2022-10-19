محجبة تخطف الأنظار على منصة أسبوع الموضة العربي

حظيت مشاركة الفاشينيستا اللبنانية ذات الأصول النيجيرية زينب حمود في أسبوع الموضة العربي على تفاعل واسع في أوساط الموضة والأزياء حول العالم.

وجاءت مشاركة الفاشينيستا زينب حمود في أسبوع الموضة العربي، المقام في دبي في الفترة ما بين 10-15 أكتوبر 2022، من خلال عرض تشكيلة "ذا جفنج موفمنت - The Giving Movement" للملابس الرياضية المستدامة.

زينب حمود في أسبوع الموضة العربي

ونجحت زينب في لفت الأنظار على منصة عرض الأزياء في أسبوع الموضة العربي الذي أقيمت النسخة الجديدة منه بالشراكة بين وحي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم ومجلس الأزياء العربي.

ونشرت زينب عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام مجموعة من الصور لمشاركتها الاستثنائية في أسبوع الموضة العربي، وأرفقتها بتعليق: "كان من دواعي سروري السير على منصة أسبوع الموضة لصالح علامة "ذا جفنج موفمنت" المذهلة، وهي علامة تجارية أفخر أنني عملت معها منذ اليوم الأول".

يذكر أن علامة "ذا جفنج موفمنت - The Giving Movement" هي علامة تجارية تتخذ من الإمارات مقرًا لها منذ عام 2017.

وسلّطت هذه العلامة التجارية الضوء على المساهمة في الحفاظ على البيئة من خلال إطلاق مجموعة ملابس تدمج بين مفهوم الاستدامة وحياة الشباب باستخدام مواد صديقة للبيئة.

أسبوع الموضة العربي

شهد أسبوع الموضة العربي 2022 مشاركة نخبة من أشهر مصممي الأزياء حول العالم لكشف الستار عن مجموعتهم الجديدة من الأزياء الراقية لخريف وشتاء 2022 - 2023 والأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2023.