محظور على الرجال دخوله.. فندق للنساء فقط في جزيرة الأحلام "ميورقة" الإسبانية

انشأت سلسلة فنادق Hotel Som Dona العالمية فندقها الجديد على جزيرة "ميورقة" الإسبانية المخصص للنساء فقط ومحظور دخوله على الرجال.

ويقع الفندق الجديد بالقرب من مدينة "بورتو كريستو"، ويقدم خدمات حصرية للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 14 عامًا فما فوق، ومع 39 غرفة وحمام سباحة ومنتجع صحي ومكتبة وتراس على السطح.

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وتهدف المنشأة التي نالت تقييم أربع نجوم إلى توفير "مساحة جديدة للنساء اللواتي يتطلعن إلى الانفصال عن ضغوط الحياة اليومية".

وتعتبر الخدمات الصحية المتوفرة، مثل التدليك والعلاجات وحوض السباحة ومقصورة التشمس الاصطناعية، محورًا رئيسيًا للفندق، إلى جانب الأطعمة من مصادر محلية و "فن الطهو المرن" والمأكولات الصحية والمستدامة.

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ويمكن لضيفات الفندق أيضًا المشاركة في الرحلات حول الجزيرة والأنشطة الثقافية، ووفقًا لموقع الفندق.

ويرحب الفندق الجديد بكافة النساء، وبالمسافرات، والأزواج والأمهات والبنات والمجموعات الأكبر، في الوقت الذي يمنع على الرجال دخوله سواء مقيمين أو زائرين.

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وقال رئيس فنادق Som Hotels، جوان إنريك كابيلا، إن الدراسات الاستقصائية التي أجرتها المجموعة كشفت أن العملاء من الإناث أعجبن بفكرة فندق للنساء فقط.

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