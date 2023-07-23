محمد العويس يتزوج للمرة الثانية.. من هي العروس؟

البوابة - احتفل حارس المنتخب السعودي ونادي الهلال لكرة القدم محمد العويس بعقد قرانه مساء أمس السبت في حفل بسيط حضره عدد من الأهل والأقرباء والأصدقاء.

وتداولت صفحات تُعنى بأخبار المشاهير في السعودية صورًا من مراسم عقد قران اللاعب العويس فيما أظهر مقطع فيديو متداول رقصته بالسيف على إيقاع الأغاني الشعبية السعودية.

وتلقى العويس عبارات التهنئة والتبريك من قبل جمهوره ومتابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، متمنين له السعادة والتوفيق في زواجه.

لاعب الهلال محمد العويس يعقد قرانه مساء اليوم pic.twitter.com/cvvT6nCZSn — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) July 22, 2023

من هي زوجة محمد العويس؟

لم يكشف العويس أي تفاصيل تتعلق بزواجه أو اسم زوجته الجديدة، إلا أن عدد من المغردين ذكروا بأنها زوجته الثانية وأن للكابتن الرياضي طفلة من زوجته السابقة وتدعى لطيفة.

محمد العويس في كأس العالم 2022

نجح حارس المنتخب السعودي لكرة القدم محمد العويس في لفت الأنظار لمهارته بعد الأداء "المُشرف" الذي قدمه في ثلاث مواجهات "ملحمية" ضمن دور المجموعات في منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022 حتى نال عدة ألقاب ومنها "ليبرو بقفازات" .. "لاعب بحجم فريق" .. "صاحب القفازات الذهبية".."بطل المونديال".

ورغم خروج المنتخب السعودي من كأس العالم في قطر 2022، إلا أن الجماهير العربية والسعودية ما زالت تتحدث عن "مهارة" محمد العويس وتألقه أمام المنتخبات الثلاث في المجموعة الرابعة: الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

ونجح العويس في ثلاث مباريات في صنع الحدث حتى أطلق عليه كثيرون لقب "ليبرو بقفازات" بعدما لعب دور "الليبرو" بامتياز ونجح في إفشال عديد الفرص التي لولاه لتحولت إلى أهداف محققة.

وأثبت العويس في كأس العالم 2022 "مهارة" الحارس العربي وحضوره المميز في البطولات العالمية خاصة بعدما خطف الأنظار بأدائه الإبداعي الذي منحه إشادة وثناء المراقبين والجماهير السعودية والعربية.

