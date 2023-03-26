"محمد بن سلمان في المسجد النبوي ويصلي في الروضة الشريفة"

البوابة - أدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود صلاة التحية في المسجد النبوي فور وصوله المدينة المنورة فجر اليوم الأحد، 4 رمضان 1444 هـ الموافق 26 مارس 2023.

وتشرف الأمير محمد بن سلمان خلال تواجده في المسجد النبوي بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروضة الشريفة، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب.

الأمير محمد بن سلمان في الروضة الشريفة

وبعد انتهاءه من زيارة المسجد النبوي، توجه الأمير محمد بن سلمان لزيارة مسجد قباء، أول مسجد بني في الإسلام، وأدى ركعتي التحية هناك.

وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو من الزيارة التي قام بها الأمير محمد بن سلمان للمسجد النبوي برفقة عدد من الأمراء ومنهم: وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وشقيقه الأمير سعود بن سلمان ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وعضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مع الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي للمسجد النبوي ومسجد قباء، وأكدوا بأنها عادة متوارثة لدى القادة السعوديين بأن يزوروا البقاع المقدسة بأنفسهم مع عدد من الأمراء والعلماء ومسؤولي الدولة، في موسمي الحج والعمرة في رمضان، للوقوف المباشر على حالة ضيوف الرحمن.

وأشار عدد من المغردين إلى أن الزيارة التي قام بها الأمير محمد بن سلمان للمسجد النبوي في وقت يزداد فيه الإقبال على الحرم النبوي للزيارة وتأدية صلوات التراويح والتهجد طوال ليالي شهر رمضان المبارك.

كما ذكر عدد من المغردين إلى أن حرص ولي العهد على زيارة المدينة المنورة في هذه الأيام الفضيلة جاءت تجسيدًا لاهتمامه بمدينة الرسول المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام وثاني أقدس الأماكن لدى المسلمين بعد مكة المكرمة، ومهوى أفئدتهم.

وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان للمسجد النبوي وقباء لضمان توفير أفضل الخدمات للمصلين فيها، بما يتيح لضيوف الرحمن زيارتهما والصلاة فيهما بكل يسر وطمأنينة طيلة أيام الشهر الفضيل.