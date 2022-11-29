محمد سال يعلن زواجه.. من هي العروس؟

أعلن مشهور سناب شات السعودي محمد سال زواجه عبر مقطع فيديو نشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي كاشفًا هوية عروسه وتفاصيل قصة حبهما.

وقبل أن يتساءل متابعيه وجمهوره عن هوية العروس، حرص محمد سال على كشف اسمها ووجهها في أول مقطع فيديو يجمعهما معًا.

ووثق سال في مقطع الفيديو اللحظة التي عقد فيها قرانه على رغد مسعود معلنًا زواجهما على سنة الله ورسوله.

وأرفق محمد سال مقطع الفيديو بتعليق كشف فيه بأن علاقة "حب طويلة" جمعته بزوجته رغد مسعود قبل أن يعلنا زواجهما بتاريخ 28/11/2022 سائلًا الله بأن يجعله سندًا وعونًا على سعادتها.

من هي زوجة محمد سال

وكعادتهم، توجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي نحو محرك "غوغل" لمعرفة المزيد من التفاصيل عن زوجة محمد لمعرفة معلومات حول حياة رغد مسعود الخاصة وكذلك عمرها وجنسيتها.

من هي رغد مسعود؟

رغد مسعود هي إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وتحظى بشهرة في المملكة العربية السعودية فهي تحرص على مشاركة يومياتها وحياتها الخاصة مع متابعها عبر تطبيق "إنستغرام" حيث يتابعها نحو ثلاثة آلاف شخص.

من هو محمد سال