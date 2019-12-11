محمد صلاح يرقص الباليه على السجادة.. ولباسه الضيق يثير السخرية!‎

نشر نجم ليفربول محمد صلاح صور "طريفه" التقطت له خلال خضوعه لجسلة تدريبات بعد أن قاد فريقه للتأهل كمتصدر عن المجموعة الخامسة للأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا.
وظهر صلاح في الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" وهو بوضعية معنية من خطوات فن الباليه كشفت الليونة والرشاقة التي يتمتع بها.
Ballet on Mat pic.twitter.com/DIVSMslhwH— Mohamed Salah (@MoSalah) December 11, 2019
وأرفق صلاح الصورة بعبارة: Ballet on Mat أي "الباليه على السجادة".
وقد استهجن جمهور صلاح "تويتر" من حركة صلاح بعد أن وجدوا صعوبة في التمييز بين (قدمه اليسرى عن اليمنى)، فيما سخر البعض من لباسه الضيق.
انا بقالي نص ساعة مش عارف الرجل الشمال من اليمين#نهون_نهين— زملكاوى من زمان (@hisham_basha) December 11, 2019
وكانت الصحف الإنجليزية الصادرة أمس الأربعاء قد هللت للدولي المصري صلاح بعد قيادته الـReds للتأهل كمتصدر عن المجموعة الخامسة للأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا بالفوز على سالزبورغ بهدفين نظيفين.
وخطف صلاح صدارة المشهد بعد تسديده الهدف الذي وصفوه بالإعجازي وجعلهم يعيدون لقب الساحر للفرعون المصري من جديد.
#صلاح— Gamal Salem (@SalemGamal) December 11, 2019
ماشاء الله تبارك الله
أه ده أه ده أه ده
وأيه ده ده ده ده
أنا جبت كل أدوات القياس
ليفل وتاثوليت
وقمت بقياس الزوايا والمستقيمات والمسافة والمنحنيات وخط المرمى من زاويتك وأبعاد القائمين والعارضة
وخرجت بنتيجة صعبة جدا
كل النتائج تشير مستحيل هكذا جول
pic.twitter.com/zyWhbZDkh1
يذكر ان آخر هدف للاعب المصري في الدوري أبطال أوروبا في 23 أكتوبر/تشرين أول الماضي أمام "جينك" البلجيكي، في المباراة التي انتهت برباعية مقابل هدف وحيد لليفربول.
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