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محمد صلاح يرقص الباليه على السجادة.. ولباسه الضيق يثير السخرية!‎

منشور 11 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 12:45
محمد صلاح
محمد صلاح

نشر نجم ليفربول محمد صلاح ​ صور "طريفه" التقطت له خلال خضوعه لجسلة تدريبات بعد أن قاد فريقه للتأهل كمتصدر عن المجموعة الخامسة للأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا.

وظهر صلاح في الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" وهو بوضعية معنية من خطوات فن الباليه كشفت الليونة والرشاقة التي يتمتع بها.

وأرفق صلاح الصورة بعبارة: Ballet on Mat أي "الباليه على السجادة".

وقد استهجن جمهور صلاح "تويتر" من حركة صلاح بعد أن وجدوا صعوبة في التمييز بين (قدمه اليسرى عن اليمنى)، فيما سخر البعض من لباسه الضيق.

وكانت الصحف الإنجليزية الصادرة أمس الأربعاء قد هللت للدولي المصري صلاح بعد قيادته الـReds للتأهل كمتصدر عن المجموعة الخامسة للأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا بالفوز على سالزبورغ بهدفين نظيفين.

وخطف صلاح صدارة المشهد بعد تسديده الهدف الذي وصفوه بالإعجازي وجعلهم يعيدون لقب الساحر للفرعون المصري من جديد.

يذكر ان آخر هدف للاعب المصري في الدوري أبطال أوروبا في 23 أكتوبر/تشرين أول الماضي أمام "جينك" البلجيكي، في المباراة التي انتهت برباعية مقابل هدف وحيد لليفربول.

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