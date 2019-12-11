محمد صلاح يرقص الباليه على السجادة.. ولباسه الضيق يثير السخرية!‎

نشر نجم ليفربول محمد صلاح ​ صور "طريفه" التقطت له خلال خضوعه لجسلة تدريبات بعد أن قاد فريقه للتأهل كمتصدر عن المجموعة الخامسة للأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا.

وظهر صلاح في الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" وهو بوضعية معنية من خطوات فن الباليه كشفت الليونة والرشاقة التي يتمتع بها.

Ballet on Mat pic.twitter.com/DIVSMslhwH — Mohamed Salah (@MoSalah) December 11, 2019

وأرفق صلاح الصورة بعبارة: Ballet on Mat أي "الباليه على السجادة".

وقد استهجن جمهور صلاح "تويتر" من حركة صلاح بعد أن وجدوا صعوبة في التمييز بين (قدمه اليسرى عن اليمنى)، فيما سخر البعض من لباسه الضيق.

انا بقالي نص ساعة مش عارف الرجل الشمال من اليمين#نهون_نهين — زملكاوى من زمان (@hisham_basha) December 11, 2019

وكانت الصحف الإنجليزية الصادرة أمس الأربعاء قد هللت للدولي المصري صلاح بعد قيادته الـReds للتأهل كمتصدر عن المجموعة الخامسة للأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا بالفوز على سالزبورغ بهدفين نظيفين.

وخطف صلاح صدارة المشهد بعد تسديده الهدف الذي وصفوه بالإعجازي وجعلهم يعيدون لقب الساحر للفرعون المصري من جديد.

#صلاح

ماشاء الله تبارك الله

أه ده أه ده أه ده

وأيه ده ده ده ده

أنا جبت كل أدوات القياس

ليفل وتاثوليت

وقمت بقياس الزوايا والمستقيمات والمسافة والمنحنيات وخط المرمى من زاويتك وأبعاد القائمين والعارضة

وخرجت بنتيجة صعبة جدا

كل النتائج تشير مستحيل هكذا جول



pic.twitter.com/zyWhbZDkh1 — Gamal Salem (@SalemGamal) December 11, 2019

يذكر ان آخر هدف للاعب المصري في الدوري أبطال أوروبا في 23 أكتوبر/تشرين أول الماضي أمام "جينك" البلجيكي، في المباراة التي انتهت برباعية مقابل هدف وحيد لليفربول.

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