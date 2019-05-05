محمد.. يتصدر أسماء المواليد بالعاصمة الألمانية "برلين"

كشفت دراسة أجرتها جمعية اللغة الألمانية (Gfds) مؤخرًا أن اسم (محمد) تصدر قائمة الأسماء الأكثر انتشارًا بين مواليد العام الماضي في العاصمة الألمانية برلين.

وبحسب الدراسة، أن عدد الأطفال الذكور الذين ولدوا في 2018 ببرلين بلغ 22 ألفًا و177 طفلًا، وأن 280 طفلًا ممن ولدو العام الماضي في برلين، حملوا اسم (محمد).

​

واشارت الدراسة الى أن اسم (محمد) كان الأسم الأكثر شعبية في 6 ولايات ألمانية من أصل 16 ولاية.

فيما احتل اسم (لويس)، المرتبة الثانية بـ 244 طفلًا، و(إيميل)، المرتبة الثالثة بـ 234 طفلًا.

كمت أظهرت البحوث الإحصائية لجمعية اللغة الألمانية، أن اسم "محمد"، جاء في المرتبة الثانية، كأكثر الأسماء تفضيلا خلال العام الماضي، في مدينة بريمن، شمالي البلاد، وفي منتصف المسافة بين هامبورغ وهانوفر.

لمزيد من اختيار المحرر:

لماذا غرد حاكم دبي باللغة الهندية على "تويتر"؟