مخلوقات فضائية تثير الهلع في أمريكا.. إليكم الحقيقة!

البوابة - عادةً ما يتم التعامل مع مكالمات منتصف الليل حول رصد كائنات فضائية كبيرة ومشاهدة أجسام طائرة مجهولة UFO من قبل الشرطة على أنها مقلب أو أن أحدهم في حالة سُكر يرغب في إثارة الشغب، لكن هذا لم يحدث في لاس فيجاس مؤخرًا.

في ليلة 26 مايو، تلقت شرطة مترو لاس فيغاس اتصالًا هاتفيًا من عائلة أمريكية تفيد بوجود زوار "ليسوا بشرًا" في الفناء الخلفي لمنزلهم الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية للاستجابة فورًا والتوجه إلى مكان الحادث والتحدث إلى العائلة.

#أمريكا تنشر فيديو للمخلوقات الفضائية الذين تم رصدهم في لاس فيغاس بواسطة كاميرا أمنية .

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المخلوقات الفضائية محد يشوفها إلى امريكا فقط وباقي كوكب الارض لا .. pic.twitter.com/B3m4H6IBf9 — سيف الدرعي (@saif_aldareei) June 11, 2023

ونشرت شرطة مترو لاس فيغاس لقطات رصدتها كاميرا مثبتة في الفناء الخلفي بمنزل العائلة الأمريكية تظهر مخلوق غريب يتجول هناك.

كما يُسمع فيديو تفاصيل المكالمات التي تلقاها قسم شرطة لاس فيغاس سبب "التوتر" لدى الضباط الذين استجابوا للمكالمة.

وقال أحد أفراد الأسرة لضابط الأمن: "هناك مثل شخص يبلغ ارتفاعه 8 أقدام، وآخر له عينان كبيرتان وينظر إلينا - ولا يزال هناك، هذه ليست مزحة، نحن مرعوبون”.

ضابط الأمن: "هناك شخصان، هناك شيئان في الفناء الخلفي الخاص بك؟"، ليرد المتصل: "صحيح، إنها كبيرة جدًا. إنها بنحو 8 أقدام و 9 أقدام و 10 أقدام. تبدو مثل الكائنات الفضائية بالنسبة لنا. عيون كبيرة. عيونهم كبيرة. مثل، لا يمكنني شرح ذلك، وأفواه كبيرة رد المتصل، عيونهم لامعة وليسوا بشر، إنهم ليسوا بشرًا 100٪”.

في نفس الوقت تقريبًا ، سجلت كاميرا مثبتة في سيارة ضابط بقسم شرطة مدينة لاس فيجاس ضوءًا ساطعًا عبر السماء، فيما أفاد العديد من الأشخاص في جميع أنحاء شرق كاليفورنيا ونيفادا ويوتا أنهم شاهدوا الضوء، وفقًا لجمعية النيزك الأمريكية.

ولاحقًا، تم إرسال ضابطين إلى منزل العائلة، وتاليًا نص الحوار:

Police body-cam footage records UFO crash landing in a Las Vegas backyard, followed by local residents calling the police saying two 8ft tall figures with big eyes were in their backyard 😳👽 pic.twitter.com/74FGDNgf3e — Daily Loud (@DailyLoud) June 9, 2023

سُمع أحدهم يقول على كاميرا المثبتة على جسم الضابط:

الشاهد: "أنا متوتر للغاية الآن، رأيت شهابًا والآن يقول هؤلاء الناس إن هناك كائنات فضائية في الفناء الخلفي لمنزلهم."

الضابط: ماذا رأيت؟

الشاهد : "كان مثل المخلوقات الفضائية، كان مثل مخلوق كبير”.

الضابط : "مخلوق كبير؟"

الشاهد : "نعم، أكثر من 10 أقدام".

الضابط : "يا رفاق. قال أحد شركائي إنهم رأوا شيئًا ما يسقط من السماء أيضًا، ولهذا السبب أشعر بالفضول نوعًا ما".

الشاهد : "أنا لا أؤمن بها ولكن ما رأيته الآن أنا أؤمن به".

قال الضابط مازحا أثناء مغادرته: "يا رفاق يبدو أنكم خائفون لذلك لا ألومكم، لكن إذا عادت تلك الكائنات التي يبلغ طولها 9 أقدام، فلا تتصل بنا، حسنًا. تعامل مع الأمر بنفسك".

مخلوقات فضائية

تصدرت وسم المخلوقات الفضائية، قائمة الأكثر تفاعلًا عبر منصة "تويتر" في المملكة العربية السعودية بعد انتشار مقطع فيديو قيل إنه لكاميرا أمنية مثبتة في الفناء الخلفي لأحد المنازل في لاس فيغاس رصدت مخلوقات فضائية.

واستقبل رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو والأنباء المتداولة بانقسام شديد، بين من أبدى تخوفه من الأمر طارحًا تساؤلات عدة عن سبب ظهور هذه المخلوقات فقط في أمريكا، وبين من سخر من الفيديو وقال بأنه "مؤامرة" بهدف إثارة الجدل وترهيب البشرية.

حقيقة فيديو المخلوقات الفضائية



