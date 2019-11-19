مدوّنة بريطانية تلتهم شطيرة "هوت دوغ" بطول متر في 25 دقيقة

نجحت مدوّنة الطعام البريطانية الشهيرة "كيت أوفينز" من إنهاء واحد من أكبر وأضخم التحديات التي تشراكها مع متابيعها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت "كيت" من التهام شطيرة الـ"هوت دوغ" البالغ طولها مترًا، ومجموع سعراتها الحرارية 5 آلاف في 25 دقيقة فقط.

​

وقامت "كيت" (25 عامًا) بخوض هذا التحدي في مطعم Oh My Dog's Bermondsey بلندن، حيث قدم لها نادلان هذه الشطيرة الضخمة.

وبعد إنهاء التحدي، قالت "كيت": "هذا أحد أطول التحديات التي واجهتها".

​

وأكدت بعد تناولها الشطيرة البالغ سعرها 45 جنيهًا إسترلينيًا (أي ما يعادل 58 دولار أمريكي) أن طعمها لذيذ للغاية، مضيفة "كنت متأكدة من قدرتي على التغلب على الوحش".

وأوضحت "كيت" أنها أكلت في العام الماضي شطيرة سجق طولها متر، لكن الـ"هوت دوغ" كانت أكثر سماكة، مشيرة إلى أنها مع هذا لم تشعر بالتوتر الذي يصيبها عادة في منتصف تناول هذه النوعية من الطعام، نظرًا للذة شطيرة الهوت دوج ومذاقها الطيب.

​

يذكر أن "كيت" تخرجت من جامعة نيوكاسل ويتابعها أكثر من 170 ألف مشترك على صفحتها " Kate Ovens" على فيسبوك، كما أن مقاطع الفيديو الخاصة بتحديات الأكل لديها تحصد ملايين المشاهدات.

لمزيد من اختيار المحرر:

مع رشة جريئة من الكوكايين.. مطعم برغر أسترالي يحمل إسم "بابلو اسكوبار"! (صور)