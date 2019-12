مدينة أمريكية تدفع 15 ألف دولار للمنتقلين للعيش بها.. تعرف عليها

أعلنت وكالة التنمية الاقتصادية في مدينة توبيكا عاصمة ولاية كانساس بالغرب الأوسط للولايات المتحدة الأمريكية عن إطلاق برنامجًا جديدًا تمنح فيه المقيمين المحتملين على أراضيها 15 ألف دولار أمريكي مقابل الاتقال لها.

وقالت وكالة GO Topeka الاقتصادية في بيان رسمي الأسبوع الماضي أن البرنامج الجديد المسمى "اختر توبيكا - Choose Topeka" سوف يمنح الأشخاص الذين ينتقلون إلى المدينة ويعيشون ويعملون فيها هذا المبلغ المالي.

وقال نائب رئيس كالة GO Topeka "باربرا ستابلتون" في البيان: "تم إطلاق هذا البرنامج بهدف الاستثمار في الموظفين للعيش والعمل في مدينة توبيكا ومقاطعة شوني حتى نتمكن من تعزيز المجتمع".

وأشارت الى أن البرنامج سيدفع ما يصل إلى 10 آلاف دولار للأشخاص الذين يستأجرون منزلًا في المدينة و15 ألف دولار لأولئك الذين يشترون أو يعيدون تأهيل منزل.

