مدينة أمريكية تدفع 15 ألف دولار للمنتقلين للعيش بها.. تعرف عليها

أعلنت وكالة التنمية الاقتصادية في مدينة توبيكا عاصمة ولاية كانساس بالغرب الأوسط للولايات المتحدة الأمريكية عن إطلاق برنامجًا جديدًا تمنح فيه المقيمين المحتملين على أراضيها 15 ألف دولار أمريكي مقابل الاتقال لها.

وقالت وكالة GO Topeka الاقتصادية في بيان رسمي الأسبوع الماضي أن البرنامج الجديد المسمى "اختر توبيكا - Choose Topeka" سوف يمنح الأشخاص الذين ينتقلون إلى المدينة ويعيشون ويعملون فيها هذا المبلغ المالي.

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وقال نائب رئيس كالة GO Topeka "باربرا ستابلتون" في البيان: "تم إطلاق هذا البرنامج بهدف الاستثمار في الموظفين للعيش والعمل في مدينة توبيكا ومقاطعة شوني حتى نتمكن من تعزيز المجتمع".

وأشارت الى أن البرنامج سيدفع ما يصل إلى 10 آلاف دولار للأشخاص الذين يستأجرون منزلًا في المدينة و15 ألف دولار لأولئك الذين يشترون أو يعيدون تأهيل منزل.

Learn more about Choose Topeka, a talent pilot program that will offer matching incentives by partnering with employers to encourage talent to move to Topeka & Shawnee County.https://t.co/RtWIOwCHGu pic.twitter.com/6xe2n76kxf — Greater Topeka Partnership (@GTPartnership) December 12, 2019

وكشفت بأن الأموال متاحة لما يتراوح بين 40 و60 شخصًا جديدًا في المرحلة الأولى من البرنامج.

وأشارت إلى إن الحوافز القائمة على الأداء لا تبدأ إلا بعد مرور عام على انتقال الموظف ويمكن استخدامها لكل أنواع النفقات المرتبطة بالانتقال.

توبيكا

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عاصمة ولاية كانساس الأمريكية ومقر مقاطعة شوني، وهي تقع على نهر كانساس في الجزء الأوسط من مقاطعة شوني، في شمال شرق ولاية كانساس، في وسط الولايات المتحدة.

بلغ عدد سكان المدينة 127,473 نسمة حسب تعداد عام 2010. وقد بلغ عدد سكان منطقة توبيكا العمرانية الإحصائية، التي تضم مقاطعات شوني وجاكسون وجيفرسون وأوساج وواباونسي، 233,870 نسمة في تعداد عام 2010.

اسم توبيكا هو عبارة من لغة كانسا-أوساج تعني "المكان الذي حفرنا فيه البطاطا"، أو "مكان جيد لحفر البطاطا".

تم تسجيل اسم توبيكا لأول مرة في عام 1826 حيث كان الاسم الذي أطلقه شعب كانسا على ما يسمى الآن نهر كانساس.

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اختار مؤسسو توبيكا الاسم في عام 1855 لأنه "كان غريبًا ومن أصل هندي وحسن الوقع". ويعتقد أن من اقترح الاسم رجل من أهل هندي وأبيض مختلط يدعى جوزيف جيمس.

تم وضع أساسات المدينة في عام 1854، وكانت إحدى مدن الولاية الحرة التي أسسها رجال مكافحة العبودية بعد إقرار مشروع قانون كانساس نبراسكا. في عام 1857، تم تسجيل توبيكا كمدينة.

تشتهر المدينة بقضية المحكمة العليا الأمريكية الشهيرة براون ضد مجلس التعليم في توبيكا، التي نقضت حكم قضية بليسي ضد فيرغسون، وأعلنت أن الفصل العرقي في المدارس الحكومية غير دستوري.

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