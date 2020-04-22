مذيعة صينية توجه رسالة للعرب: "كورونا" نشأ في مختبر أمريكي 

وجهت مذيعة صينية رسالة إلى المشاهدين العرب تزعم فيها أن فيروس "كورونا" المُستجد قد نشأ في الولايات المتحدة الأمريكية وليس الصين.

أشارت المذيعة، التي تُعرف باسم "السيدة في"، إلى العديد من نظريات المؤامرة خلال برنامجها لتثبت أنه من الواضح أن فيروس "كورونا" الذي ظهر في الصين قد تم نقله من الخارج.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، اقترحت المذيعة أن الفيروس قد نشأ في مختبر أمريكي أو تم نقله إلى الصين خلال الألعاب العسكرية العالمية في ووهان في أكتوبر.

ومع ذلك تتناقض المزاعم الغريبة التي أدلت بها المذيعة مع التصريحات الرسمية الصادرة عن الهيئات العالمية، إذ قالت منظمة الصحة العالمية إن الفيروس القاتل قد نشأ في مدينة ووهان الصينية.

واستشهدت "السيدة في" بأبحاث مجهولة الهوية وادعت أن "كوفيد-19" قد بدأ ينتشر بعد دورة ألعاب ووهان العسكرية العالمية، وهو حدث رياضي سنوي يحضره أكثر من 100 دولة.

وفي حلقة سابقة من برنامجها بعنوان "تشينا فيو"، قالت "السيدة في": "من المرجح أن يكون المريض الأول في الصين قد أتى من الخارج".

كما قام المتحدث باسم الحكومة الصينية "تشاو ليجيان" بنشر نظرية المؤامرة في تغريدة في مارس، مدعيًا: "قد يكون الجيش الأمريكي هو الذي جلب الوباء إلى ووهان"، وهو ادعاء انتقده البنتاغون ووصفه بأنه "زائف وسخيف".

واقترحت أن مركز السيطرة على الأمراض قد اغلق فجأة وبشكل كامل مختبر "فورت ديتريك" للأسلحة البيولوجية في مدينة "ماريلاند" الامريكية في سبتمبر بعد فشله في "منع تسرب الفيروس".

وأشارت "السيدة في" إلى أن تحليلات جينوم الفيروس تدل على أن مصدره ليس الصين، وزعمت أن الفيروس قد انتقل إلى اليابان من جزيرة هاواي الامريكية في سبتمبر 2019، وأن بعض اليابانيين قد أصيبوا بالفيروس بعد سفرهم إلى الجزيرة رغم عدم زيارتهم للصين من قبل، ولكن الواقعة قد تم التستر عليها.

يذكر أن شائعات عديدة جرى تداولها خلال الفترة الماضية بشأن طريقة انتشار فيروس كورونا ومكان المنشأ له، وتبادلت الصين والولايات المتحدة الاتهامات حول الفيروس التاجي الذي قتل عشرات الآلاف وأصاب الملايين حول العالم.