مذيع قناة العربية يُغازل زوجته على الهواء مباشرة ثم على "تويتر"

فاجئ مذيع قناة العربية محمد الطميحي، زوجته رشا الخياط بكلمات غزل خلال بث مباشرٍ لإحدى حلقات برنامج "صباح العربية".

ورد الطميحي على سؤال تفاعلي وجهته زميلته في القناة مروة فهمي التي كانت رفقة زوجته رشا أثناء البث حول "من هي نجمة دراما رمضان لهذا العام؟".

وقال الطميحي: "لا أعرف أهم نجمة في دراما رمضان، لكن أعرف أن في نجمة في صباح العربية، اسمها رشا الخياط" لترد زوجته بضحكات خجولة.

من جانبها قالت الإعلامية مروة: "يا سلام.. طبعًا رشا هي زوجة الطميحي لكل الناس التي لا تعرف".

وحظيت كلمات الطميحي على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأعادوا نشر مقطع الفيديو ليتصدر اسمه قائمة الأكثر بحثًا على محرك "غوغل".

لكن غزل الطميحي لزوجته رشا لم يتوقف عند هذا الحد، إذ قام بإعادة نشر مقطع فيديو المقابلة وأرفقه بأبيات شعرية للشاعر السوري نزال قباني، وجاء فيها: "لم تستطيعي، بَعْدُ، أن تَتَفهَّمي

لم تستطيعي، بَعْدُ، أن تَتَفهَّمي

أن الرجال جميعهم أطفالُ

إنِّي لأرفضُ أن أكونَ مهرجاً

قزماً على كلماته يحتالُ

فإذا وقفت أمام حسنك صامتاً

فالصمتُ في حَرَم الجمال جمالُ

RK#نزار

. pic.twitter.com/2hrio1BRas — محمد الطميحي (@MohammedTomaihi) May 20, 2020

أن الرجال جميعهم أطفالُ

إنِّي لأرفضُ أن أكونَ مهرجاً

قزماً على كلماته يحتالُ

فإذا وقفت أمام حسنك صامتاً

فالصمتُ في حَرَم الجمال جمالُ".

محمد الطميحي

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يذكر أن محمد الطميحي تلقى تعليمه العام في منطقة جازان ثم درس الإعلام تخصص "إذاعة وتلفزيون" في جامعة الإمام محمد بن سعود وبعدها ارتبط بإذاعة الرياض من خلال دورة تدريب رسمية للمواهب الشابة ثم تعين كمذيع متعاون وقدم عدداً من البرامج الإذاعية.

والتحق الطميحي بصحيفة الرياض إذ تعلم فيها صياغة الأخبار وإعداد التقارير والتحقيقات.

انتقل الطميحي إلى راديو سوا في أغسطس عام 2003 وساهم في تأسيس مكتبه الإقليمي في دبي وعمل خلالها كمراسل إقليمي لقناة الحرة في الخليج وقام بتغطية العشرات من القمم والمؤتمرات والدولية.

مارس الطميحي العمل الميداني حيث غطى زلزال باكستان في 2005 حين تنقل بكاميرته بين المناطق رغم التحديات والخطورة، وفي 2007 تفرغ بشكل كامل لقناة الحرة وأدار مكتبها في الرياض.

ساهم الطميحي مع فريق عمل محدود في انطلاقة "أم بي سي إف أم "من دبي وعمل فيها كمذيع أخبار ورئيس تحرير نشرات قبل انطلاقة محطة الراديو الجديدة "بانوراما أف أم" والتي يعتبر الطميحي من المؤسسين لها.

يشغل الطميحي منصب مذيع أول بقناة العربية. ومقدم برنامج (صناعة الموت) وهو البرنامج الأكثر في نسبة المشاهدة على شاشة القناة.

رشا خياط

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أما رشا خياط هي إعلامية ومحررة أخبارية سعودية، ومقدمة برامج في قناة العربية، تحمل الجنسية السعودية وتقيم في الامارات، وهي مقدمة برنامج صباح العربية الذي يعرض على قناة العربية يوميا في الساعات الأولى من صباح كل يوم.

وتعمل رشا في قناة العربية وتقدم العديد من النشرات الأخبارية وكذلك تقديم العديد من البرامج.

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