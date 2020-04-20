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مراهقة سعودية تُحرف حديثًا عن الرسول محمد.. ومطالبات بمحاسبتها

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 20 نيسان / أبريل 2020 - 05:15
امينة
امينة

أثارت مراهقة سعودية تدعى "أمينة" ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعمدها تحريف حديث نُقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم بطريقة غير لائقة.

وفي بثٍ مباشر عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، تعمدت "أمينة" تحريف الحديث النوبي الشريف بألفاظ خارجة عن الحياء.

وظهرت المراهقة في الفيديو وهي تتعمد تحريف الحديث النبوي الشريف الذي رواه أبو هريرة: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت".

وعبر وسم "#امينة_تكذب_على_الرسول"، طالب المغردون بضرورة متابعة الجهات الأمنية المسؤولة محاسبتها، كما طالبوا الأهل بضرورة مراقبة أبنائهم ومتابعة كل ما يفعلوه على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهتها أكدت العديد من وسائل الإعلام السعودية أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الفتاة المراهقة التي ظهرت في مقطع فيديو.

قد اتضح أن الفتاة مرتكبة الواقعة من حفر الباطن وتبلغ من العمر 15 عامًا وقد تم الإطاحة بها، أمس الأحد.

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