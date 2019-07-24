مراهقة مُدللة تقيم حفل ميلاد بـ28 ألف دولار أمريكي وقالب كيك من خمس طبقات

تحلم الفتيات في سن المراهقة بأن يصبحن أميرات، وهذا ما حدث فعلًا مع فتاة محظوظة من الفلبين، فقد أصبحت أميرة حقيقية خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ18.

وأقامت دانيكا كارميلينا، وهي راقصة باليه، حفلة عيد ميلاد أسطوري وأطلقت عليه اسم "بحيرة البجع" وحضرها 170 ضيف.

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ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، صورًا من الحفل الذي جاء أفخم كثيرًا مما قد يتخيله أي شخص لهذه المناسبة، وأكثر بذخًا بكثير.. بل بكثير جدًا.

وارتدت "دانيكا" أمامهم ثوبين اثنين من كُبرى دور الأزياء العالمية، قُدر سعرهما معًا بـ16 ألف دولار، كما أحضرت كيكتها الخاصة المكونة من 5 طوابق مع "أوركسترا" موسيقية وغنائية كاملة لتغني لها.

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واحتوى الحفل على ديكورات تزيد في فخامتها عن حفلات الزفاف الأسطورية التي سمعنا عنها.

ووفقاً لما صرح به والد "دانيكا"، وهو أحد أشهر المهندسين المدنيين في الفلبين، قال بأن الاحتفال بعيد ابنته المفضلة، مناسبة رائعة للغاية، خاصة أنه عيد ميلادها الـ18 الذي يعتبر الأهم في حياتها على الإطلاق، لأنها تكون قد وصلت إلى سن الرشد القانونية.

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وأضاف أيضًا أنه سعيد بابنته التي تحاول الآن التركيز على دراستها الجامعية التي سوف تبدأ في شهر أيلول/سبتمبر القادم في تخصص "الطب".

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