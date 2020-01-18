مراهق ووالدته يتعرضان لاعتداءات جنسية من شقيق والده المتوفي.. تفاصيل صادمة!

كشفت عدد من وسائل الإعلام التركية عن جريمة صادمة هزت الشارع التركي، وبحسب موقع تركيا نيوز فإن الجريمة بدأت بعد قيام "حبيب ب" باستغلال أسرة شقيقه الراحل.

البداية كانت بالاعتداء على ابن شقيقه اليتيم القاصر 15 عامًا والذي تعرض لاعتداء جنسي عنيف وقذر بحسب وصف الضحية لأكثر من مرة، وقام الطفل بالشكوى مما تسبب بالقبض على العم.

وأصدرت السلطات التركية حكمًا ضد العم المجرم بالحبس 8 سنوات و4 أشهر، إلا انه قام بدفع الكفالة ليتم إطلاق سراحة بعد 3 أشهر فقط.

والغريب أن هذا العم لم يتعظ أو يتأثر ليعاود اعتدائه على الطفل هذا وقام بخداع زوجة أخيه وإيهامها بالحب وأنه سيتزوجها، كما قام بالاعتداء عليها.

وبعد اكتشافها بأنه يخدها قامت بتقديم بلاغات ضد شقيق زوجها إلى السلطات التركية من أجل اتخاذ اللازم، وبعد انتشار تفاصيل هذه الجريمة، تفاعل الشارع التركي معها مٌطالبين بانزال أقصى عقوبة على المعتدي وعدم التخاذل معه بأي شكل من الأشكال.