مسؤول مصري يطالب بمنع الأذان .. وتيك توكر تهاجمه

بتعليقاتٍ تعبر عن استيائهم الشديد، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تصريحات "نارية" صادرة عن وزير السياحة المصري الأسبق زاهي حواس زعم فيها أن السيّاح منزعجين من صوت الأذان في مصر.

وجاءت تصريحات حواس خلال استضافته خلال لقاء مع أحد البرامج الحوارية والتي انتقد فيها وبشكلٍ صريح رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في مصر قائلًا أنه مزعج بالنسبة للسيّاح.

وادعى حواس أن سبب انتقاده لصوت الأذان هو حرصه الشديد على "راحة السائح في مصر" وضرورة المحافظة عليها من خلال اتباع عدد من الإجراءات وتجنب مجموعة من السلوكيات.

وقال حواس أن حادثة شخصية تعرض لها سابقًا هي التي دفعته للمطالبة بمنع مكبرات الصوت في مساجد مصر حين شعر بأنه "محاصر ومقيد" من صوته زاعمًا أن "المتدينين" سيرفضون هذه الأصوات أيضًا. (حسب قوله)

ودفعت تصريحات حواس رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر للرد عليه بتغريدات عبروا من خلالها عن غضبهم واستيائهم من محاولته التركيز على قضايا "جانبية" وتهميش قضايا جوهرية تهم الشارع المصري ومنها الفقر والجهل والمرض والاستبداد والتخلف العلمي وغيرها.

كما اعتبر عدد من المغردين أن مطالبات حواس بمنع الأذان في الأماكن القريبة من المنتجعات السياحية هو "خطوة أولى" في طريق تحويل مصر إلى دولة علمانية لا يحكمها الدين.

رحاب بكري ترد على زاهي حواس

قررت مشهورة تيك توك رحاب بكري الرد على تصريحات زاهي حواس من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق "تيك توك" سلطت من خلاله الضوء على العديد من المشاكل التي يعاني منها السائح في مصر أكثر أهمية من صوت الأذان.

وقالت رحاب في الفيديو: “السائح في مصر منزعج من سرقة ممتلكاته في المطار، ومن كلمات التحرش التي يتعرضون لها في الشوارع والأماكن العامة، ومن تلاعب سائقي التاكسي".

وذكرت رحاب أن مشاكل السائح في مصر تتجاوز فكرة الانزعاج من صوت الأذان لتصل إلى شعورهم بالخوف من التعرض للتسمم في حال تناولوا أكلات شعبية في الشوارع المصرية بسبب غياب رقابة الرسمية على سلامة الأغذية.

واختتمت رحاب حديثها بالقول: "السياح بالتأكيد لا يزعجهم صوت الآذان لأنه جزء من ثقافة الشعوب، مثلما لا يزعجنا صوت الكنائس عندما نزور بلادهم".

زاهي حواس يرد

دفع الهجوم الكبير الذي تعرض له زاهي حواس خلال اليومين الماضيين إلى الخروج بتصريح جديد يحمل ذات المطالبات، قائلًا أن من لا يستوعب هذا الأمر "لا يفهم شيئاً".

وقال حواس أن مطلبه بمنع الأذان جاء بسبب وجود 20 أذانًا في آن واحد، قائلًا بأن هذا الأمر "غير منطقي" وطالب بتوحيده بأذان واحد فقط.

وتابع: "أنا رجل مسلم وأصيل، وأرى أن ما يحدث بشع، لأنه مزعج للأجانب والمصريين معًا، وما زلت مصممًا على رأيي ولا أقول أوقفوا الأذان وإنما وحدوه فقط".