مسابقة ملكة جمال فرنسا تفتح الباب أمام المتحولين جنسيًا

أعلن منظمو مسابقة اختيار ملكة جمال فرنسا لعام 2020 عن السماح "للمتحولين جنسيًا" الترشح في المسابقة التي ستقام في كانون أول/ ديسمبر القادم.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمسابقة ملكة جمال فرنسا "سيلفي تيلير" أنها "لن تعارض" ترشيح "امرأة متحولة جنسيًا" في المسابقة.

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وأوضحت "تيلير": "إذا غير ذكر جنسه، وحصل بالتالي على حالة مدنية تقول إنه أنثى، وتقدم إلى مسابقة ملكة جمال فرنسا، فنحن لسنا شرطة ولن أجعله يخضع لفحص طبي".

وأشارت "تيلير" إلى أن قواعد المسابقة لا تحظر هذا فهي لا تشترط سوى أن تكون المتسابقة "أنثى، وليس من مواليد الجنس الأنثوي، كما كان في القواعد القديمة للمسابقة مع جينيفيف دي فونتيناي (الرئيسة السابقة للجنة تحكيم ملكة جمال فرنسا)".

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وتابعت قائلة: "على أي حال، لا أعتقد أن الفرنسيين على استعداد لانتخاب ملكة جمال متحولة جنسيًا، وإذا لم يكونوا جاهزين، فلن تكون هناك ملكة جمال متحولة جنسيًا".

وأضافت: "إذا جاءت امرأة شابة متحولة جنسيًا إلى مسابقة ملكة جمال فرنسا، وانتخبها الجمهور، فلن نعارض ذلك، لأننا نخضع لخيار الجمهور".

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