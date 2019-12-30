"مساج للنساء فقط".. الأمن السعودي يطيح بشاب يستدرج الفتيات في الطائف

تمكنت قوات البحث الجنائي في محافظة الطائف، جنوب غرب المملكة العربية السعودية، من القبض على شاب، ادعى أنه متخصص في إجراء المساج للنساء والفتيات، وأسّس له حسابًا تحت ذلك المسمى على تطبيق "سناب شات".

وكشفت مصادر أمنية مطلعة بأن فرقة بحثية تمكنت من الإيقاع بالمتهم من خلال كمين محكم أعدّته وسقطَ من خلالها في قبضتهم، وأحيل للجهة المختصة بانتظار اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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وجاء تحرك الفرق البحثية بعد توفر معلومات عن ذلك الشاب الذي تبين بأنه وافد يحمل جنسية دولة عربية خصص حسابًا له على موقع السناب شات تحت مسمى "مساج للحريم فقط بالطائف" يعرض من خلاله بعض مقاطع الفيديو الإباحية والمخلة لكسب أكبر عدد من المتابعين.

وأضافت المصادر: "يطلب من الضحايا التواصل معه عبر محادثات السناب شات، والاتفاق على الجلسات، محددًا إحدى بنايات الشقق المفروشة للاستئجار بها ثم حضوره، أو الحضور لدى من يطلبه".

وتابعت: "عثرت الجهات الأمنية بهاتف المتهم على عدة مقاطع مخلة يستخدمها في الترويج له من خلال عرضها على حسابه المخصص، متوقعًا قبول مثل هذه الأعمال المنافية التي تعد مخالفات يعاقَب عليها نظامًا".

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