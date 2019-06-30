مستوحى من التكنولوجيا الحديثة.. طفل إندونيسي يحصل على "أغرب اسم في العالم"

في إندونيسيا، يُعتقد أن الاسم يحمل آمالًا وصلواتًا، مما يدفع الآباء إلى اختيار أسماء ذات معنى لأبنائهم وبناتهم.

ومع ذلك، في بعض الأحيان، قد يقودهم هذا الاعتقاد إلى اختيار أسماء "غريبة" يجب على الطفل التعامل معها لبقية حياته.

إضافة إلى القائمة المتزايدة للأطفال الإندونيسيين الذين يحملون أسماء "فريدة"، مثل: "الألعاب الآسيوية" و"سلامات هاري ناتال" و"الحمد لله لانانج أناكو" ، قرر زوجين من بيكاسي ريجنسي في جاوة الغربية تسمية مولودهما الجديد الابن بـ"جوجل".

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وُلد الطفل "جوجل" في 30 نوفمبر من العام الماضي لأبوين هما "أندي كاهيا سابوترا"، 31 عامًا، و"ماد إيلا كارينا"، 27 عامًا.

ويعتبر الطفل "جوجل" الفرد الوحيد في العائلة الذي يحمل اسمًا غريبًا، فأخته الكبرى تحمل اسمًا إندونيسيًا عاديًا.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام المحلية، قال الأب "أندي" أن فكرة تسمية ابنه بـ"جوجل" تبادرت الى ذهنه عندما كانت زوجته في الشهر السابع من الحمل.

وكشف "أندي" عن قائمة الأسماء الغريبة التي وضعها لأبنائه القادمين منها: "مايكروسوفت" و"آيفون"و"أي أو إس" و"ويندوز".

وكانت والدة الطفل محرجة جدًا فلم تكشف عن اسمه للآخرين في الأشهر الثلاثة الأولى من عمره، لكن ومع مرور الوقت أحبت الاسم وصارت مولعة به، وتقول الآن إنها تأمل في أن يصبح ابنها "قائدًا" لـ"كثير من الناس".

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