مسلسل "جن" يواصل إثارة الجدل في الأردن بسبب "إباحيته".. ووزير ينفي مشاركة ابنته

لا زال الشارع الأردني منشغلًا في الردود التي أثيرت حول مسلسل "جن"، الذي تم تصويره في الأردن، لما تضمنه من ألفاظ ومشاهد خادشة للحياء العام.

فيما نفى وزير المالية السابق عمر ملحس الشائعات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وتحدثت عن مشاركة ابنته في التمثيل بمسلسل "جن" المثير للجدل وتدعى سلمى ملحس والتي قدمت دور (ميرا).

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وأكد ملحس اأن الله رزقه (3) أبناء ذكور و هم "زهير وزيد وفيصل"، و لم يرزق بإناث حتى يشاركن بالمسلسل الذي وصفه بـ"التافه الهابط".

وتالياً نص ما كتبه ملحس:

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"صباح الخير لكل الذوات الافاضل. حاولت كثيرًا عدم الخوض بموضوع المسلسل "التافه الهابط" من مبدأ إن بليتم......... ، وحيث ان الكثير أشار إلى قيام ابنتي بالمشاركة بهذا المسلسل "سيء الذكر"، فاعلنها للجميع انني لم ارزق ببنات، ورزقني الله من الأبناء ثلاثة، زهير وزيد وفيصل، حماكم الله وذريتكم وحمى الوطن والملك. عمر ملحس".

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يذكر أن مسلسل "جن"، الذي أدى أدواره شبان وشابات أردنيون، احتوى على مشاهد وصفها ناشطون باللأخلاقية، إضافة إلى لقطات مخلة بالآداب، وألفاظ بذيئة.

ومن المقرر أن يترجم مسلسل "جن" إلى 29 لغة، ليتم عرضه في 190 دولة، وهو ما دفع بعض الناشطين للقول إن المصطلحات الواردة في المسلسل والسيناريو مستوحاة من أفكار غربية دخيلة على البيئة الأردنية والعربية.

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وتبدأ القصة مع مجموعة من الشباب الأردني الذين يقومون برحلة إلى مدينة بترا الأثرية، حيث تقول الأسطورة أنها المدينة التي كان الجن يسكنونها، حتى أتى البشر وطردوهم منها، وتتوالى الأحداث مع ظهور الجن وسط هؤلاء الشباب، لتتواصل أحداث المسلسل وهو من إنتاج شبكة "نتفليكس".

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