مسلسل سعودي يثير ضجة بـ"ألفاظ خادشة للحياء".. وانقسام على "تويتر"

أثار المسلسل الكوميدي السعودي "سريع سريع" جدلًا غلى مواقع التواصل الاجتماعي بـ"سكيتش" تضمن عبارات وألفاظ وصفت بـ"الخادشة للحياء".

وتضمن المشهد ظهور فتاة تقوم بدور "فاشنيستا" لا تعرف شيئاً عن تربية الحيوانات، وتسأل جدها عن معنى عبارة "الضراب حق الفحل".

وخلال الحلقة يتهرب كل شخص يطرح عليه السؤال من الإجابة على الفتاة.

وكعادتهم، انقسم نشطاء موقع التدوين "تويتر" بشأن الحوار الذي دار بين الفتاة والممثلين، فمنهم من عبروا عن غضبهم من المشهد متسائلين عن فائدته أو الإضافة التي أضافها للمشاهدين، ومنهم من برر بانه يأتي في "إطار الكوميديا الساخرة" ولا يستحق هذه الضجة.

يذكر أن عبارة "الضراب حق الفحل" تعني هو ماؤها أو ما في ظهورها، وهو الذي يتم استخدامه في تخصيب الانثي من الفحل، والذي يقوم البعض باخذ الفحل من أجل ضرابه بالأجر من اجل حمل الانثى من نفس الحيوان وهذا هو الضراب وهو يشبه ماء الرجل المني. (حسب موقع المعاني)

ويستعرض مسلسل "سريع سريع" في قالب من الكوميديا مجموعة من القصص الكوميدية المختلفة التي تعاصر أزمات ومشاكل المجتمع العربي حاليًا، وفي القلب منها مشاكل المجتمع الخليجي ومن بطولة فايز المالكي وراشد الشمراني.

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