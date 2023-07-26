مشاهد مرعبة من حرائق جزيرة صقلية الإيطالية.. شاهد كيف وصلت للطرق الرئيسية

البوابة - تداول عدد من المواقع الإخبارية والصفحات الموثّقة على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مروّعة توثق النيران المشتعلة في جزيرة صقلية الإيطالية التي تكافح منذ أيام حرائق الغابات بفعل موجات الحر الطويلة.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة لحظاتٍ مروّعة عاشها سكان الجزيرة حين وصلت النيران للطرق الرئيسية وتسببت أيضًا في تعطيل حركة السير وأجبرت السلطات على إغلاق مطار باليرمو يوم الثلاثاء مؤقتًا أمام حركة الطيران، بعد أن وصلت حرائق المحيطة إلى مناطق قريبة من المطار.

حرائق جزيرة صقلية الإيطالية

مقطع وُصف بالمرعب لحرائق الغابات التي تضرب جزيرة صقلية الإيطالية حيث وصلت للطرق الرئيسية. pic.twitter.com/RR89phSZnX — إياد الحمود (@Eyaaaad) July 26, 2023

كما تسببت الحرائق المروعة في سقوط القتلى، إذ تم العثور على جثتين متفحمتين في منزل بالقرب من مطار باليرمو، فيما لقيت عجوز ثمانينية مصرعها متأثرة بمرضها بعدما أعاقت الحرائق وصول خدمات الطوارئ إليها.

كما تسببت النيران الملتهبة في تفحم رجل تسعيني في منطقة كالابريا بينما كان نائما في الفراش، فيما توفي رجل إطفاء بسكتة دماغية بعد أن أمضى ساعات في إخماد حريق.

بالإضافة إلى ذلك، قررت السلطات الإيطالية في منطقة باليرمو تعليق عمل نصف شبكة الحافلات، بسبب ارتفاع درجة حرارة المركبات ولا يمكن تبريدها بسبب ارتفاع درجات الحرارة باستمرار.

وكشفت تقارير محلية في إيطاليا أن الحرائق المروعة في جنوب البلاد أدت إلى تفاقم مشكلات السفر والتنقل في ذروة موسم السياحة حيث يعمل رجال الإطفاء على إخماد حريق كبير في منطقة قريبة عطل أيضًا حركة الطرق والقطارات.

وحذر الخبراء من أن درجات الحرارة المرتفعة أدت في اشتعال حرائق هائلة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك إيطاليا واليونان والجزائر وفرنسا وكندا.

في غضون ذلك، لقي أكثر من 30 شخصًا في الجزائر، بينهم 10 رجال إطفاء، مصرعهم في حرائق الغابات حيث بلغت درجات الحرارة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا 48 درجة مئوية يوم الإثنين.