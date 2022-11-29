مشاهد مضحكة في قطر.. شبيه نيمار يظهر في كأس العالم ويخدع المشجعين

استغل الشاب إيغون أوليفيرا غياب اللاعب البرازيلي نيمار عن مباراة منتخب بلاده المقبلة أمام سويسرا أمس الاثنين، وقرر الظهور في مدرجات استاد 794 لخداع المشجعين وتقمص شخصية اللاعب الدولي دون الكشف عن هويته وبأنه مجرد شبيه نيمار .

وفي لحظات، تحوّل شبيه نيمار إلى نجم مونديال قطر 2022 حين سارع مشجعو منتخب السامبا نحوه من أجل التقاط صور سيلفي معتقدين بأنه النجم الرياضي الذي غاب عن مجريات المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة المنتخب البرازيلي أمام صربيا ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم قطر 2022 الأسبوع الماضي.

وحرص الشاب "إيغون أوليفيرا" على تقمص شخصية نيمار مئة بالمئة من خلال وضع بعض الإكسسوارات التي اعتاد نيمار وضعها مثل النظارات الشمسية والقبعة وكذلك القميص التدريبي للمنتخب البرازيلي.

وشوهد شبيه نيمار وهو يتجول في شوارع العاصمة القطرية الدوحة ملاحقًا بالمعجبين المستميتين لالتقاط صورة "سيلفي" معه أو للحصول على توقيعه.

شبيه نيمار يخدع مشجعي السامبا

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ كافحت عدة قنوات تلفزيونية عربية وغربية للقاء شبيه نيمار والحصول على تصريح صحفي منه قبل أن يتمكن المشجعون من اكتشاف حقيقته وبأنه مجرد نسخة عن اللاعب أنه لم يكن نيمار الحقيقي.

من هو شبيه نيمار

هو شاب برازيلي يدعى إيغون أوليفيرا كان يعمل نادلًا في أحد المطاعم البرازيلية حيث كان يلتقي بأناس يطلبون منه التقاط صور تذكارية معه دون أن يعرف الهدف منها.

وقال في لقاء سابق: "ذات يوم، نشر مديري في المطعم صورتي على أحد المواقع الإلكترونية البرازيلية ثم بدأت وسائل الإعلام تسلط الضوء علي نظرًا للشبه بيني وبين النجم نيمار، كما صورت العديد من الإعلانات مع نيمار.