مشجعة إنجليزية تتعرى في قطر .. والسلطات ترحلها

تواصل دولة قطر مراقبة تنفيذ "القوانين والتعليمات" المفروضة على المشجعين المتواجدين على أراضيها طوال أيام نهائيات كأس العالم بما في ذلك سياسية قواعد اللبس والكحول والمخدرات والكحول والجنس.

وفيما يتعلق في اللباس، حثت دولة قطر ضيوفها من المشجعين والمشجعات على "إظهار الاحترام للثقافة المحلية بتجنب الإفراط في الملابس المكشوفة في الأماكن العامة"، وهو ما خالفته إحدى مشجعات المنتخب الإنجليزي قبل يومين الأمر الذي قد يعرضها لـ"الترحيل" ويحرمها من استكمال متابعة مجريات البطولة العالمية.

بينما كان منتخب إنجلترا لكرة القدم يستعد لخوض أولى مبارياته المونديالية أمام إيران، تعمدت مشجعة إنجليزية على التعري والكشف عن صدرها أثناء تجولها عبر الممرات الداخلية لملعب خليفة الدولي.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يتعذر على موقع البوابة نشره، تعمد المشجعة الإنجليزي القيام بهذا الفعل الخادش للحياء بهدف مداعبة الكاميرا والحاضرين أمام عشرات كاميرات التصوير.

وذكرت تقارير إخبارية بأن السلطات القطرية ممثلة بـ"اللجنة المنظمة لمونديال قطر" تمكنت من التوصل إلى هوية المشجعة الإنجليزية والقبض عليها.

وأشارت هذه التقارير إلى أن السلطات القطرية قد تتخذ إجراءات جادة بشأن المشجعة الإنجليزية وقد يصل بها الأمر إلى إصدار قرار "الترحيل" بسبب مخالفتها لقوانين دولة قطر وتعمدها التعري في الأماكن العامة وعدم احترامها لقانون البلد المضيف.

وكانت قطر قد حثت المشجعين والمشجعات على احترام قواعد اللباس طوال فترة المونديال تبدأ بتغطية الكتفين والصدر والساقين.

