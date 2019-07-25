مشروبات الطاقة تقتل اثنين في إندونيسيا.. ورئيسهما في العمل اكتشف جثتيهما بالصدفة

لقي عاملا بناء في ولاية جاكارتا بإندونيسيا مصرعيهما نتيجة إفراطهما في شرب كميات كبيرة من مشروبات الطاقة.

وبحسب بيان رجال الشرطة، فإن رئيس العمال هو من اكتشف جثة الرجلين، حيث تغيبا عن العمل واعتقد أنهما يتقاعسان بعملهما، وقرر زيارتهما في مسكنهما، فوجد في الغرفة التي يسكناها أكياسًا فارغة لمسحوق الطاقة وزجاجتين من مشروب الطاقة وقارورتي ماء، وجثتين هامدتين.

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ويقول خبير الطب الشرعي "توم سيرايت": "نعتقد بأن الرجلين توفيا نتيجة تناولهما جرعات كبيرة من مشروبات الطاقة، حيث كما يبدو استهلكا كيسًا كاملًا من مسحوق الطاقة، من دون أن يأكلا شيئا طوال اليوم".

ولم تسجل الشرطة أي أثر للعنف على الجثتين، ولا توجد في الغرفة أي آثار للمقاومة، وكل ما هنالك أنهما كلما شعرا بالتعب تناولا مشروبات الطاقة باستمرار

وقد تم نقل الضحايا إلى مستشفى كرامات جاتي في شرق جاكرتا يوم الثلاثاء الماضي لإجراء عملية تشريح.

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