مشهد بائعة الخضار يتكرر في الكويت.. رجل يعتدي بالضرب على وافد مُسن

"حكم القوي على الضعيف".. عبارة بتنا نسمعها بكثرة هذه الأيام بعد أن انتزعت الرحمة والإنسانية في قلوب البشر حتى تحول عالمنا الى غابة يأكل القوي فيها الضعيف.

وفي الوقت الذي لا يزال المجتمع السعودي في حالة صدمة بعد تعرض سيدة متعففة للتنمر والتشهير على يد مشهور سناب شات عبدالرحمن العجيمي، صدمنا اليوم في حادث مشابه ولكن في الكويت.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء أحد المواطنيين على وافد كبير في السن.

وبحسب الفيديو المتداول، فقد أقدم المواطن على ضرب العجوز الذي كان يجلس على الرصيف محتميًا بظل العمود ضربًا مهينًا قبل أن تتقدم مواطنة كويتية وتنتصر للوافد كبير.

وأشار عدد من المغردين الى أن السبب الذي دفع الرجل للاعتداء على الوافد هو أنه كان يحتمي من أشعة الشمس بظل سيارته، مطالبين السلطات الأمنية بالتدخل ومحاسبته.

وأشاد نشطاء بتصرف الفتاة ووصفوها بالبطلة التي وقفت في وجه الظلم الذي تعرض له الرجل المسن، ودافعت عنه بغض النظر عن لونه وجنسه وملته.

يذكر أن قصة بائعة خضار الدمام قد شغلت المجتمع السعودي في اليومين الماضيين بعد تعرضها للتنمر على يد العجيمي قبل أن يوجه نائب أمير المنطقة الشرقية، أحمد بن فهد بن سلمان، الإثنين، بتوفير مقر ثابت ونظامي لها.

