مشهد جديد من قصة "فتيان الكهف".. جهود لإنقاذ مستكشفين حاصرتهما الفيضانات في بولندا

في واقعة تعيد الى الأذهان حادثة مماثلة جرت في كهف شمالي تايلاند العام الماضي، أعلنت السلطات البولندية عن بدء عملية لإنقاذ اثنين من مكشفي الكهوف تحاصرهما مياه فيضان داخل كهف في جبال تاترا جنوبي بولندا.

وقال ممثل لخدمات الانقاذ أمس الأحد أن أكثر من 25 شخص وصلوا الى كهف "فيلكا سنيجنا-Wielka Śnieżna" السبت الماضي من أجل بدء عمليات البحث على اثنين من مكتشفي الكهوف بعد انقطاع الاتصال بهم وتعرض حياتهم للخطر بسبب الظروف القاسية هناك.

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وأشار الى أن المياه غمرت نفقًا ضيقًا يؤدي إلى مخرج الكهف وأصبح المستشكفان محاصرين داخل الكهف، وأبلغ زملاء لهم كانوا خارج الكهف خدمات الإنقاذ بما حدث.

ويحاول رجال الإنقاذ الوصول إلى المستشكفين، لكن مياه الفيضان تعرقل عملية الإنقاذ، وتعرض حياة رجال الإنقاذ للخطر.

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ويستعد رجال الإنقاذ لاستخدام متفجرات لفتح طريق إلى المستكشفين، لكنهم قالوا إن العملية ستستغرق وقتًا.

في حين قال رئيس فريق البحث والإنقاذ التطوعي "يان كرزيتوف": "الطريقة الوحيدة للوصول إليهما هي عبر سلسلة من الإجراءات المعقدة للغاية".

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وتابع: "لدينا المواد اللازمة، لكن هذا سيستغرق وقتًا طويلًا. يجب أن نكون مستعدين لعمل ربما يدوم أياما إن لم يكن أسابيع".

كانت حادثة مماثلة جذبت أنظار العالم، حين حاصرت المياه 12 طفلًا من فريق كروي ومدربهم (25 عامًا) لمدة 19 يومًا داخل كهف شمالي تايلاند، العام الماضي، قبل أن يتم إنقاذهم في عملية شارك فيها متطوعون من عدة دول.

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