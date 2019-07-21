مشهد غريب.. امرأة تحمل رجلًا على ظهرها كي لا يبتل حذاؤه

لا أحد يعرف طبيعة العلاقة بين هذا الرجل بالمرأة التي حملته، ولكن من الواضح أن الرجل وقع بورطة حين تسببت الأمطار الغزيرة بإغراق محطة المترو الواقعة بمنطقة شورت هيلز بولاية نيوجيرسي الأمريكية يوم الأربعاء الماضي.

وبحسب الفيديو المُتداول على نطاق واسع، فقد حملت امرأة أمريكية على ظهرها رجلاً، يرتدي بدلة، وقد رجّح المغردون الى أن خوفه من أن تبتل ملابسه أو حذاؤه بسبب المطر هو السبب وراء هذا المشهد الغريب والاستثنائي.

فيما أشارت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، الى أن الواقعة حدثت مساء الأربعاء الماضي في ببلدة ملبورن وتحديدًا بمحطة قطارات شورت هيلز، والتقطتها مُنتجة أفلام الفيديو أشلي ماس، ونشرتها على صفحتها الرسمية على موقع التدوين "تويتر".

وتنقل فوكس نيوز عن "ماس" وصفها لما حدث، وهي تقول: "أثناء توجهي لمحطة قطارات شورت هيلز أخرجت الكاميرا لالتقاط مشهد المياه التي كانت تغمر سلم المحطة، وتملأ النفق المؤدي إلى الرصيف، وفجأة شاهدت رجلاً يرتدي بدلة أنيقة وحذاء، وقد وقف بلا حراك تمامًا، ينظر إلى بركة المياه أمامه، ولا يدري ما يفعل".

​

وتضيف ماس: "وجهت الكاميرا نحو الرجل لأرى ماذا سيفعل، ولكن فجأة ظهرت تلك المرأة الآتية من النفق، وقد منحت الرجل مظلة، ثم أحنت ظهرها، وحملت الرجل الذي رفع قدميه حتى لا تبتل، ومضت به، بينما تظهر في الشريط ضحكات آتية من داخل نفق المحطة".

لمزيد من اختيار المحرر:

يدخل العالم على هيئة سوبرمان.. رضيع يذهل العالم لحظة ولادته (صور)