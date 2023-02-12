في مشهدٍ مهيبٍ.. صاعقة تلامس تضرب تمثال المسيح الفادي بالبرازيل

يمكن لبعض الأحداث في الطبيعة أن تتركنا عاجزين عن الكلام وينتابنا شعور بالدهشة، ولحسن الحظ، تتيح الكاميرات ومنصات الوسائط الاجتماعية فرصة "ذهبية" لعرض هذه الأحداث الفريدة من نوعها والاستمتاع بها بغض النظر عن مكان وجودنا في العالم.

آخر هذه الأحداث وقعت في البرازيل قبل أيام، حين ضربت صاعقة البرق تمثال المسيح الفادي الشهير في البرازيل الذي يُعد رمزًا لمدينة ريو دي جانيرو ورمزًا للبرازيل كلها وللمسيحية في العالم أجمع.

وامتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بصور الصاعقة الرعدية التي ضربت التمثال الضخم في مشهدٍ أدهش الناس خلال الأيام الماضية.

وذكرت تقارير محلية في البرازيل أن كاميرا "فرناندو براغا" التقطت اللحظة النادرة حين ضربت الصاعقة رأس التمثال الذي بدوره قام بنشرها في منصات التواصل الاجتماعي وانتشرت بين المغردين كالنار بالهشيم.

تمثال المسيح الفادي

ونقلت تقارير محلية في البرازيل عن المعهد الوطني لأبحاث الفضاء أن تمثال المسيح الفادي تعرض لأكثر من مرة لضربات بالبرق بمتوسطٍ يصل لـ6 مرات في السنة.

وفي 2014، ضربت صاعقة إبهام التمثال الضخم في مشهدٍ مهيب خلق حالة من الذهول لدى السكان المحليين.

وفي شباط 2008، ضربت صاعقة قوية تمثال المسيح الفادي وتسببت في إحداث أضرار ملحوظة مما استوجب إخضاعه لأعمال ترميم، من أجل إصلاح الأضرار التي لحقت برأسه وأصابعه.

وعلى الرغم من الأضرار، يظل التمثال أحد المعالم الأكثر شهرة في البرازيل ويجذب ملايين الزوار كل عام، الذين يأتون للاستمتاع بجماله وتكريم أهميته الدينية.

تمثال المسيح الفادي

يقع تمثال المسيح في مدينة دي جانيرو البرازيلية ويزوره ما يقرب من مليوني شخص كل عام باعتباره أهم الأماكن السياحية في البرازيل وأحد عجائب الدنيا السبع الجديدة، وهو مصنوع من الكونكريت والحجر الأملس.

تفاصيل تمثال المسيح

الارتفاع: 38 مترُا

38 مترُا الوزن: 1000 طنًا

1000 طنًا الموقع: يقع على قمة جبل كوركوفادو ويشرف على الحديقة القومية لغابة تيجوكا الأكبر في العالم.

يقع على قمة جبل كوركوفادو ويشرف على الحديقة القومية لغابة تيجوكا الأكبر في العالم. المصمّم: الفنان البرازيلي هيتور دي سيلفا كوستا، وقام بتنفيذه النحات الفرنسي باول لاندويسكي.

قاعدة التمثال تحتوي على كنيسة رومانية كاثوليكية حيث تعقد فيها الأعراس والعماد وكثير من المناسبات الدينية ويشرف التمثال على منتزه وحديقة وطنية هي الأكبر في العالم.

