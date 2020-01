مشهورة على السوشال ميديا تتعرض للتحرش في السعودية.. وتوثق الفعل بالفيديو!

تناقل عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فديو تحت عنوان "فتاة" مشهورة توثق "تحرش" شاب بها أثناء تصويرها . . . . . . #فن #اخبار_الفنانين #اخبار_الفن #الكويت #السعودية #عمان #قطر #الامارات #البحرين #احلام #فديوهات #لبنان #سناب #مصر #فنانات #صابرين_كمال #مشاهير #فنون #نجوم #اخبار #اخبار_المشاهير #المغرب #تونس #مصر #الجزائر #العراق #sabreen_kamal

A post shared by Worldcelebrity Art Production (@worldcelebrity.art) on Jan 7, 2020 at 3:29pm PST