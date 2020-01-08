مشهورة على السوشال ميديا تتعرض للتحرش في السعودية.. وتوثق الفعل بالفيديو!

هذه المرة وقعت حادثة التحرش في المملكة العربية السعودية، حين وثقت إحدى مشاهير السوشال ميديا في الكويت وتدعى"بيبي بوشهري" لحظة التحرش بها لفظيًا أثناء تصويرها مقطع فيديو عبر تطبيق "سناب شات" وهي في السيارة.

وفي الوقت الذي كانت تتحدث فيها مع متابعيها عبر كاميرا التصوير، فوجئت "بيبي" بشاب يصرخ من جانبها "أبغاك أهواك أدفع فلوسي كاش فعلًا"!

وتابع المتحرش قائلًا: "يا أشقر يا أم شعر الذهب...العسل فشفافك وطاح القلب من شافك"!

وبعد صدور تلك الكلمات من المُتحرش، التزمت "بيبي" الصمت لترى أين سيصل المُتحرش بكلامه الذي تابع "إنتي حبي وعمري..مادري إذا يرضيك ذوقي"!

وكعادتهم، انقسم روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بين مهاجم لتصرف "بيبي" الذين اتهموها بأنها دفعت للرجل للقيام بتمثيل قصة التحرش، وبين مدافع عنها مؤكدين أن الموضوع يحدث بكثرة في أغلب الدول العربية مطالبين بمعاقبة المتحرش مهما كانت طريقة تحرشه.

يذكر أنه موسم الرياض الترفيهي شهد تعرض العديد من الفتيات للتحرش، إذ شاركت بعضهنّ تجاربهنّ عبر السوشال ميديا وسط تفاعلٍ كبير من المتابعين حول العالم.

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