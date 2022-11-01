مشهور يصبغ وجهه بالأسود لدعم فيصل العتيبي .. عنصرية أم تضامن؟

أثار عدد من المشاهير في عالم السوشال ميديا جدلًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد صبغ وجوههم باللون الأسود للتعبير عن تضامنهم مع الفنان السعودي ومشهور تيك توك فيصل العتيبي الذي تعرض للتنمر والإساءة بسبب لون بشرته.

وبدأت القصة حين نشر مشهور سناب شات محمد بن شخبوط صورة له وقد صبغ وجهه باللون الأسود كرسالة تضامن منه مع فيصل العتيبي، الأمر الذي عرضه للانتقادات حتى اتهمه البعض بـ"العنصرية" و"الجهل".

ورأى العديد من المغردين أن الطريقة التي اختارها السنابي محمد بن شخبوط للتعبير عن تضامنه مع فيصل العتيبي "أساءت" للفنان المذكور بدلًا من دعمه ومساندته في مواجه عبارات التنمر القاسية والمؤلمة.

وأشار أحد المغردين إلى أن ما قام به محمد بن شخبوط "إساءة" و"قلة احترام" ذوي البشرة السمراء و"عنصرية" مقيتة وطالبه بالاعتذار عما بدر منه سواء كان عفويًا أم متعمدًا.

فيصل العتيبي

وكان الفنان ومشهور مواقع التواصل الاجتماعي فيصل العتيبي قد تعرض للتنمر من قبل عدد من متابعيه خلال مشاركته في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على تطبيق "تيك توك" قبل أيام.

وبعد انتهاء البث، وجه العتيبي رسالة لكل من أساء له وتنمر على شكله ولون بشرته وشكك بأصله وزعموا بأنه ليس من قبيلة عتيبة العربية المعروفة.

وقال العتيبي أن عباراتهم كانت مؤلمة بالنسبة له حتى بات يفكر مليًا باعتزال عالم السوشال ميديا والفن، إلا أن كلماته لاقت تضامنًا وتعاطفًا كبيرًا من قبل نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي الذين أطلقوا حملة "#كلنا_فيصل_العتيبي".

من هو فيصل العتيبي

يذكر أن فيصل العتيبي هو فنان سعودي يبلغ من العمر 16 عامًا.

ولد فيصل لأب سعودي من قبيلة العتيبي التي تعد من أشهر القبائل العربية العريقة.

دخل فيصل عالم الفن والغناء قبل سنوات من خلال تقديم عدد من الأغاني والأعمال الفنية.